Blacks, c’è la Bakery

La seconda forza del girone contro la grande rivelazione della stagione che si sta giocando un posto nei playoff. Promette scintille il derby emiliano-romagnolo tra Blacks e Bakery Piacenza in programma alle 18 al PalaCattani. Faenza cercherà di compiere un altro passo verso la conquista matematica del secondo posto nel testa a testa con Fabriano, indietro di quattro punti e attesa dal match casalingo con Ancona, mentre i piacentini sono in corsa per la quarta piazza. La Bakery è partita con gli sfavori del pronostico e in molti la vedevano tra le ultime della classe, ma sul campo si è sempre fatta valere, compiendo il salto di qualità con gli acquisti di Venuto (ex OraSì) e di Passoni. "Piacenza rispetto all’andata si è rinforzata con tre giocatori di qualità ed inoltre in questa occasione ci sarà anche Angelucci, assente a dicembre – sottolinea coach Luigi Garelli -. Nonostante i nuovi innesti lo stile di gioco non è stato modificato, ma è cambiata la qualità degli interpreti e dunque ogni situazione di gioco è diventata più pericolosa e imprevedibile. Ora la Bakery gioca una pallacanestro molto rapida e spesso serve a centro area Cicchetti, uno dei leader del gruppo che è anche il miglior realizzatore degli emiliani. Uno dei punti di forza è il collettivo. Anche in difesa è organizzata". Un’incognita per i faentini sarà il ritorno in campo dopo la pausa pasquale, perché nei precedenti rientri dopo un periodo di stop faticò molto a regolare Matelica e San Miniato. "L’approccio sarà fondamentale perchè entriamo nell’ultima parte del campionato e bisognerà cercare il prima possibile di conquistare matematicamente il secondo posto. Troveremo un avversario motivato che si giocherà molto della sua stagione e quindi dovremo interpretare molto bene il match per tutti i quaranta minuti".

Luca Del Favero