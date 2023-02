Blacks, coi Tigers con tanti dubbi sotto canestro

Più forti dei problemi fisici e della sfortuna, i Blacks si presentano alle 18 a Cervia nella tana dei Tigers Romagna per ritornare alla vittoria in modo da continuare la lotta al secondo posto con Fabriano con cui è appaiata a pari punti, attesa dal delicato derby in casa di Jesi. È chiaro che sulla carta il match odierno vedrebbe ‘strafavoriti’ i Raggisolaris, ma le incognite legate alle condizioni fisiche di Poggi e Morciano, potrebbero rendere la gara maggiormente in equilibrio, anche se i Blacks restano i maggiori indiziati alla vittoria. Soltanto all’ultimo si saprà se i due potranno essere disponibili.

Poggi è alle prese da una decina di giorni con un problema muscolare e non ha giocato a Fabriano, mentre Morciano proprio contro i marchigiani ha subìto un trauma al ginocchio. Le loro assenze, sommate a quella di Molinaro (operatosi un paio di settimana fa e al lavoro per rientrare a metà aprile), renderebbero ridotto ai minimi termini il reparto lunghi con Aromando che dovrebbe giocare da centro alternandosi con Nkot Nkot e Petrucci che sarebbe impiegato quasi esclusivamente da ala grande. "Nelle condizioni in cui ci troviamo sarà fondamentale pensare a noi stessi più che all’avversario – afferma coach Luigi Garelli –, soprattutto se non riusciremo a recuperare gli infortunati e avremo problemi nel reparto lunghi dove potrebbero mancare ben tre giocatori. In questo periodo non riusciamo ad allenarci a ranghi completi e questo è un problema nella preparazione delle partite. Dovremo giocare la nostra solita pallacanestro senza snaturarla nonostante molti giocatori saranno costretti ad essere impiegati fuori ruolo. Occorrerà quindi una prestazione di grande sacrificio". Blacks e Cervia si sono affrontate già due volte in stagione e hanno sempre vinto i faentini con ampi scarti, ma rispetto all’andata i cervesi avranno ben quattro volti nuovi.

"I Tigers Romagna stanno vivendo un processo di grande cambiamento nel loro roster ed infatti saranno pochi i giocatori che erano presenti anche all’andata. Lombardo, Hidalgo, Sebreck e Tamani sono arrivati dopo quella partita e hanno portato un cambiamento nel gioco della squadra dando fisicità e pericolosità offensiva. Cervia è una squadra arrembante e quindi alterna momenti in cui segna canestri con grande continuità, ad altri in cui fatica in fase offensiva. Dovremo quindi riuscire a colpire nelle fasi di gioco in cui cala di intensità e a difendere bene quando diventa pericolosa". Sul fronte Tigers, dice il coach, Gus Conti, "abbiamo parlato insieme ai ragazzi. Non è facile per nessuno venire in palestra dopo una serie di sconfitte, ma ho chiesto ai ragazzi di trovare dentro di sé la motivazione per credere in quello che si fa. La risposta è stata encomiabile da questo punto di vista e devo dire che le sessioni di allenamento durante la settimana sono state eccellenti".

Luca Del Favero

Stefano Pece