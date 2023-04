Blacks col fiatone Decide la difesa

USE Computer Empoli

50

Blacks Faenza

66

USE COMPUTER EMPOLI: Marchioli ne, Giannone 6, Baccetti, Costa 2, Agbortabi ne, Sesoldi 3, Nwokoye, 5 Casella 20, Mazzoni 2, Cerchiaro 5, Antonini 7. All.: Valentino

BLACKS FAENZA: Bandini 2, Siberna 9, Vico 7, Poggi 4, Castellino 4, Voltolini 4, Petrucci 8, Morciano ne, Aromando 20, Ragazzini ne, Pastore 8, Nkot Nkot ne. All.: Pio

Arbitri: Faro - Tommasi

Note. Parziali: 12-15; 19-32; 44-48. Tiri da 2: EM: 830, FA: 1735; Tiri da 3: EM: 828, FA: 522; Tiri liberi: EM: 1015, FA: 1722; Rimbalzi totali: EM: 46, FA: 36

Soffrono più del dovuto i Blacks per sbancare il campo di Empoli, penultima della classe ad un passo dalla retrocessione, giocando una partita da dimenticare in attacco. La difesa e il carattere permettono però di sopperire al 2257 dal campo, regalando un successo pesantissimo per la classifica. I Raggisolaris sono ad una vittoria dalla conquista matematica del secondo posto a due giornate dalla fine del campionato, obiettivo che potrebbe essere centrato già oggi se Fabriano dovesse perdere a Fiorenzuola. I Blacks entrano in campo senza la giusta attenzione e si trovano sotto 1-6 dopo pochi minuti.

Empoli prova a difendere in maniera aggressiva e approfitta di una Faenza che spara salve, tanto che la differenza tra il miglior attacco del girone e il peggiore, proprio non si vede. Nonostante tutto però i Raggisolaris passano a condurre 11-9 con la tripla di Pastore e non si faranno più raggiungere. Empoli inizia a perdere troppi palloni e a commettere falli banali, ma i Blacks non si sbloccano soprattutto da tre punti (111 all’intervallo) e così si affidano ai liberi e ad Aromando (foto in alto, a destra Voltolini). L’ala, dalla lunetta e da sotto, firma 8 punti consecutivi per il 19-16 poi arriva l’allungo fino al 21-16 e la tripla di Antonini del 21-19. Siamo al 13’ e da questo momento Empoli non segna più, intestardendosi con il tiro da tre. I Blacks aumentano l’aggressività in difesa, giocano in velocità e quasi senza faticare si trovano avanti 32-19 all’intervallo piazzando un break di 11-0. Il problema però è che ritornano in campo senza grinta e così Empoli ne approfitta trascinata da un immarcabile Casella autore di 20 punti nel quarto con un 55 da tre. I toscani riescono a portarsi sotto 38-40 fallendo il possesso del sorpasso poi i Blacks con i liberi e l’esperienza ritorna avanti 46-38, ma nel finale i padroni di casa accorciano fino al 44-48 del 30’.

Lo stesso copione continua anche nell’ultimo quarto. Petrucci da tre firma il 53-46, Empoli è però in fiducia e trova il canestro nei momenti chiave della gara non permettendo ai romagnoli di chiudere i conti. Visto che in attacco non è serata, allora i Blacks si giocano ancora la carta della difesa e sugli scudi sale Aromando con una stoppata da applausi che permette ai suoi di mantenere il vantaggio di 55-49. Un risultato che non si sblocca per 3’ nei quali entrambe le squadre sbagliano l’impossibile. Faenza ha però il merito di mantenere la lucidità e di farsi valere sotto i tabelloni e quando anche l’attacco inizia a dare frutti, arriva un break di 8-0 per il 63-49 che vale finalmente la fuga decisiva. I Raggisolaris poi allungano chiudendo con un vantaggio di 16 punti, conquistando così due punti d’oro quanto sudati.

Luca Del Favero