Blacks, con Rieti serve la gara perfetta

Che lo spettacolo abbia inizio. Alle 13 di oggi all’E-Work Arena di Busto Arsizio, i Blacks sfideranno la Real Sebastiani Rieti nella prima semifinale di Coppa Italia. Si tratta di un vero e proprio big match tra le due prime della classe del girone C. Entrambe arrivano a questa gara chiave in un ottimo momento di forma, con i sabini che si presentano con il miglior ruolino di marcia dell’intera serie B (hanno infatti perso soltanto una partita lo scorso 20 novembre in casa contro Fabriano) e un roster illimitato con ben nove senior, tanto che due di loro ad ogni partita devono restare in tribuna.

Giocatori dal lungo e vincente passato in A2 e B come il play Piazza, le guardie Contento e Bushati, le ali Chinellato e Tomasini e i pivot Matrone e Paesano senza dimenticare gli under Ceparano e Piccin. I Raggisolaris non hanno ovviamente nessun timore referenziale e sono molto motivati, avendo al loro seguito ancora una volta molti tifosi che non perderanno l’occasione per essere vicini alla squadra.

La vincente di questa partita affronterà domani alle 16 in finale una tra Orzinuovi e Vigevano. "Rieti ha perso una sola partita in campionato – sottolinea coach Luigi Garelli (foto in alto) – e basta questo dato per rendersi conto di quale sia il suo valore. Ha un roster profondo con tanti giocatori di esperienza e di qualità e ad ogni partita deve lasciare due senior in tribuna avendone nove a disposizione. Soltanto prima della palla a due sapremo quali saranno i sette senior che giocheranno, ma sicuramente ci saranno Ceparano e Piccin, bravi a ritagliarsi minuti importanti e ad essere decisivi. Il terzo under nelle rotazioni è Mazzotti".

Tatticamente sarà una bella sfida come si è già visto lo scorso dicembre quando Rieti vinse 82-80 al PalaCattani all’ultimo secondo al termine di una partita combattutissima. "Coach Dell’Agnello può schierare tante tipologie di quintetto: da quelli molto fisici a quelli con giocatori rapidi e ce ne siamo resi conti in campionato all’andata, quando hanno giocato sotto canestro Chinellato e Tomasini. Rieti ha infatti esterni di grande impatto fisico che sanno reggere molto bene l’urto contro i lunghi avversari".

Ancora: "Rispetto a quell’incontro avranno Bushati, Pagani e Mazzotti, tesserati negli ultimi tre mesi, e recupereranno Matrone. Per giocarci al massimo la partita dovremo mettere grande intensità per tutti i quaranta minuti e non avere sbavature difensive, giocando una gara ancora migliore di quella disputata a dicembre in casa nostra dove perdemmo all’ultimo secondo: nonostante la sconfitta la prestazione fu molto positiva".

Real Sebastiani Rieti - Blacks Faenza, come tutte le partite della final four, sarà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) su LNP Pass e sul canale MS Channel, canale 814 Sky ed in chiaro su Tivusat.

La finale sarà anche sul canale Twitch Italiabasketofficial.

Luca Del Favero