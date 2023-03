Blacks, domenica contro Matelica rientra Morciano

Per il rush finale del campionato i Blacks saranno al completo. Domenica nel match casalingo contro Matelica in programma alle 18 al PalaCattani (biglietti in vendita sul sito di LiveTicket) ci sarà anche Morciano, che già in semifinale di Coppa Italia contro Rieti aveva assaggiato il campo anche se solo per 2’’. Il suo ingresso nell’azione decisiva era stato voluto da Garelli per avere cinque giocatori abili nel tiro da tre in modo da dare agli avversari meno punti di riferimento. L’ala brindisina è pronta a giocare un buon minutaggio dopo aver superato l’infortunio al ginocchio subito a Fabriano il 12 febbraio che lo ha tenuto fuori un mese. Con il sul ritorno ai Blacks mancherà soltanto il degente di lungo corso Molinaro, operatosi all’ernia a metà febbraio: il suo rientro dovrebbe avvenire dopo Pasqua per essere pronto per i playoff. Il periodo nero dove i Raggisolaris hanno dovuto far fronte a molti infortuni, avendo addirittura ben quattro indisponibili contro i Tigers Romagna, è alle spalle ed è stato superato nel migliore dei modi, perché la squadra è seconda con quattro punti di vantaggio su Fabriano ad otto giornate dal termine, con entrambe che dovranno ancora scontare il turno di riposo (domenica 26 marzo toccherà ai faentini e domenica 2 aprile ai marchigiani). La giornata di domenica potrebbe essere chiave per i Blacks, perché battendo Matelica, in corsa per evitare la retrocessione diretta ma molto insidiosa, e con una contemporanea vittoria della capolista Rieti a Fabriano, il vantaggio sui marchigiani salirebbe a sei punti con sei giornate da disputare. L’altro obiettivo è superare quota 40 punti, per battere il record di vittorie in serie B: per raggiungerlo mancano quattro successi.

Luca Del Favero