Blacks Faenza, oggi amichevole contro la Virtus Imola

Un derby è sempre un derby, anche se è soltanto una amichevole ufficiale. Il 2023 dei Blacks inizia al Palasport di Lugo con il ‘Memorial Seganti-Tampieri’ dove stasera alle 20 affronterà la Virtus Imola, antipasto della sfida che andrà in scena domenica 29 al PalaRuggi. Questo incontro, a cui si potrà assistere pagando il biglietto da 10 euro, sarà la prova generale per entrambe in vista delle loro delicate sfide di domenica. I Blacks saranno a Senigallia, mentre Imola riceverà Fabriano. Curioso è che in caso di vittoria dei faentini e degli imolesi, i Raggisolaris sarebbero matematicamente qualificati alla Coppa Italia.

"Questa amichevole ci servirà per ritrovare il ritmo partita dopo tre settimane di pausa – afferma coach Luigi Garelli – e credo che affrontare una squadra ben organizzata e in grado di mettere in difficoltà chiunque come è la Virtus Imola, sarà un vantaggio per prepararci alla durissima trasferta di Senigallia. Durante la sosta abbiamo lavorato soprattutto sul lato fisico nelle prime due settimane per prepararci alla seconda parte di stagione, mentre da lunedì ci siamo dedicati alla pallacanestro e a migliorare gli automatismi difensivi e offensivi". A proposito di Senigallia: domenica non ci sarà l’ex Santucci, miglior realizzatore dei marchigiani con 19 punti di media, fermato per un problema fisico piuttosto serio: per sopperire a questa assenza è arrivato Giannini, già alla Goldengas nella scorsa stagione.

Intanto continua a tenere banco la questione riguardante la Pallacanestro Firenze, che pare vicina alla decisione di escludersi dal campionato. I toscani, tra le favorite per la promozione in A2, stanno avendo da settimane problemi economici dovuti alla mancanza di sponsor. Uno scenario che ha portato alla partenza di tre big, tutti andati in club di B: Ndoja trasferitosi a Caserta e Di Pizzo e Laganà che hanno firmato con la Gema Montecatini. Il regolamento non prevede altre uscite di giocatori seniores e resta da capire se la società vorrà andare avanti cercando di risolvere i problemi o se si ritirerà: una decisione dovrà essere presa nelle prossime ore tanto che c’è curiosità nel sapere se la gara a Matelica di domenica si giocherà.

In caso di esclusione di Firenze verranno tolti i punti ottenuti contro di lei (i Blacks sono una delle cinque squadre ad averla battuta) e cambierebbe la classifica soprattutto in zona salvezza dove le retrocessioni dirette scenderebbero a tre dalle quattro attuali.

Luca Del Favero