Quaranta minuti per piazzare la fuga playoff. I Blacks ospiteranno alle 18 i Fiorenzuola Bees, una delle formazioni nel gruppo delle quarte in classifica insieme ad Ancona e Piacenza, in un vero e proprio big match dove in palio ci sarà una seria ipoteca per uno dei primi quattro posti, che varranno gli spareggi promozione e la partecipazione alla prossima B d’Eccellenza. I Raggisolaris hanno sei punti di vantaggio sugli emiliani e hanno vinto il match d’andata. Attenzione però a Fiorenzuola, perché è una delle squadre più in forma del girone e ha tanti giocatori esperti per la serie B, che hanno soltanto pagato una stagione fin troppo piena di infortuni. Un problema che sta continuando dato che la guardia tiratrice Magrini e l’ala-pivot Preti non hanno giocato le ultime due gare, ma entrambi oggi dovrebbero esserci. I Blacks arrivano all’appuntamento con una striscia di sette vittorie consecutive considerando anche la gara di Coppa Italia e proprio l’ottimo momento che stanno attraversando non deve far calare l’attenzione.

"Le tre vittorie in sei giorni fanno parte del passato – spiega coach Garelli –. Con Fiorenzuola dovremo essere concentrati sin dal primo minuto perché è una squadra che deve essere sempre controllata: se riesce a fare dei break e a galvanizzarsi è poi difficile da riprendere". Tanti sono infatti i punti di forza dei Bees. "Coach Galetti ha ben nove uomini nelle rotazioni, con Re che è cresciuto molto negli ultimi mesi. Per impatto fisico è fondamentale in un reparto che ha già elementi come Preti e Giorgi, autore di 44 punti in casa di Rieti. Nel reparto esterni Magrini e Caverni sono pericolosi da tre e poi ci sono Pederzini e Casagrande, senza dimenticare il giovane play Giacchè e Ricci. Inoltre gioca una pallacanestro simile alla nostra e dunque sarà necessario interpretare molto bene ogni situazione di gioco per farci sempre trovare pronti". All’intervallo saranno ospiti dei Blacks la faentina Carlotta Ragazzini e Giada Rossi, campionesse paralimpiche di tennis tavolo da anni nella nazionale italiana. Le due atlete della società Lo Sport è Vita di Imola doneranno una loro maglia della nazionale e ne riceveranno una dei Blacks.

Luca Del Favero