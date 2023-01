Blacks, insidia Ancona

‘La pazienza è la virtù dei forti’ recita un noto proverbio e se lo dovranno ricordare i Blacks, attesi da uno degli incontri più insidiosi della stagione. Alle 18 al PalaCattani arriverà la Luciana Mosconi Ancona (biglietti in vendita on line su Live Ticket o dalle 17 alle biglietterie del palasport), squadra che fa dell’organizzazione difensiva la sua arma in più. I dorici inoltre hanno un roster di ottimo livello e sono una delle squadre più in forma del momento e dunque si presenteranno a Faenza con il desiderio di fare lo sgambetto alla seconda forza del girone. Dal canto loro i Blacks dovranno essere bravi a leggere bene il match e ad avere lucidità per rispondere colpo su colpo alle mosse dei marchigiani. Sarà ancora assente Molinaro, alle prese con un problema muscolare che riguarda la zona lombare. Il giocatore si sta sottoponendo a terapie e non si conoscono i tempi di recupero (si parla di circa un mese di stop).

"Dovremo interpretare bene la partita dal lato tecnico, fisico e tattico – sottolinea coach Luigi Garelli – perché Ancona è pericolosa in tutte e due le metà campo e sta attraversando un ottimo momento. Ha un roster molto lungo con tanti giocatori di qualità ed esperienza in ogni reparto come i playmaker Panzini e Guerra, la guardia Ciribeni, l’ala Carnovali, tiratore che si accende fa molto male, e lunghi di impatto fisico come Bedin o di qualità e atletismo come Giombini e Ambrosin. Il punto di forza di Ancona è che tutti i giocatori hanno un buon tiro da fuori e dal perimetro possono punire al minimo errore soprattutto se sono in giornata positiva. Inoltre è insidiosa anche dal lato difensivo, perché Coen è un allenatore che ha sempre alternato molte difese nell’arco della partita e spesso quando si gioca contro le sue squadre bisogna risolvere complicati rebus tattici. Servirà quindi una grande prestazione".

Riguardo alla qualificazione in Coppa Italia e al turno preliminare che i Blacks dovranno giocare in un infrasettimanale a Ruvo di Puglia (ancora da definire la data), il coach è molto chiaro. "Siamo soddisfatti di aver chiuso il girone d’andata al secondo posto, ma non capisco questa formula paradossale che ci porterà a fare una trasferta lunghissima durante la settimana in un mese pieno di partite difficili. Una volta abolita la Final Eight aveva più senso far incontrare le squadre all’interno dello stesso girone senza incrociarle per limitare così le distanze chilometriche".

Luca Del Favero