Blacks, la stagione è super

Una qualificazione alla Coppa Italia e un secondo posto matematico al termine dell’andata conquistato con una giornata d’anticipo. Meglio di così la stagione dei Blacks non sarebbe potuta andare. I faentini sono diventati la prima rivale della corazzata Rieti, che con 13 vittorie in 14 gare è la miglior formazione di tutta la B. Il successo a Senigallia ha dunque regalato ai Blacks la seconda partecipazione alla Coppa Italia di serie B con la precedente che risale alla stagione 201819. In quella occasione i Raggisolaris eliminarono Caserta nei quarti e si fermarono in semifinale con Cesena. Questa volta la formula sarà differente, perché ci sarà un turno preliminare in gara unica, con la vincente che si qualificherà alla final four in programma l’11 e il 12 marzo in una sede ancora da definire. I Blacks giocheranno sul campo di Ruvo di Puglia, prima del girone D, dovendo sobbarcarsi una lunga trasferta infrasettimanale in una data ancora da decidere. Soddisfatto e orgoglioso di questa qualificazione è capitan Marco Petrucci, in campo anche nella Coppa Italia del 2019, dove fu l’MVP del match con Caserta. "La Coppa Italia è un primo bel traguardo della nostra stagione – sottolinea Petrucci – e ora dobbiamo continuare su questa strada per raggiungere il nostro vero obiettivo".

"Il secondo posto al termine dell’andata conferma quanto di buono abbiamo fatto in questi prima parte del campionato, ma in futuro dovremo essere ancora più bravi a correggere i nostri errori. Bisognerà infatti limitare gli alti e bassi durante le partite, mentre dal lato dell’atteggiamento ci siamo fatti sempre valere". Proprio come è accaduto a Senigallia dove una vera e propria battaglia è stata decisa dalla tripla di Vico allo scadere. Un successo ancora più importante se si pensa che mancava Molinaro, assente per un problema fisico. "Senigallia si è dimostrata una squadra molto ostica e non ha mai mollato nonostante fosse priva di Santucci e Gnecchi, anche se l’innesto di Giannini ha colmato in parte il gap delle assenze, e noi siamo stati bravi a restare sempre in partita. Nella seconda parte di gara siamo stati più attenti in alcune situazioni difensive poi ci ha pensato Vico all’ultimo secondo a regalarci la vittoria". Il match nelle Marche ha inaugurato un mese di gennaio ricco di impegni per i Blacks, di scena in due incontri consecutivi in casa. Domenica alle 18 arriverà Ancona e lunedì 23 alle 20.30 ci sarà Ozzano, prima gara del girone di ritorno. "Ancona è una delle squadre più in forma del girone e lo ha dimostrato vincendo il derby con Jesi con quasi venti di punti di scarto. Ha tanti giocatori esperti e con punti nelle mani e quindi servirà un’ottima gara".

Luca Del Favero