Blacks, oggi il derby

Ci sono partite che racchiudono al loro interno tante storie interessanti e il derby tra Virtus Imola e Blacks in programma alle 18 al PalaRuggi è una di quelle. Sarà la posta in palio ad essere alta, perché Faenza vuole continuare a difendere il secondo posto, mentre Imola cercherà di rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive. I Raggisolaris inoltre vorranno vendicare l’inaspettato ma meritato ko casalingo dell’andata e arriveranno a questa partita dopo aver giocato due vere e proprie battaglie lunedì e mercoledì scorso con Ozzano e Ruvo di Puglia, conquistando il pass per la Final Four della Coppa Italia. Senza dimenticare che sul loro cammino troveranno coach Regazzi, tecnico che ha portato la società dalla Promozione alla B in soli cinque anni. "Giocheremo la terza partita in sei giorni – sottolinea coach Luigi Garelli –. Arriviamo a questo incontro con tanta carica per aver vinto due gare insidiose e questo entusiasmo dovrà darci energie fisiche e mentali per affrontare un match molto impegnativo. Questo è un aspetto importante della gara, poi c’è quello tattico dove bisognerà contenere il loro gioco senza farli esaltare, considerando anche che il PalaRuggi è davvero infuocato quando la Virtus gioca in casa".

La forza della Virtus "è aver costruito un roster con i giocatori protagonisti della promozione a cui sono stati aggiunti elementi importanti come Mladenov e Tomasini, ma anche giovani interessanti come l’under Carta. Mi piace molto la pallacanestro che esprime, perché è veloce con i lunghi che tirano da fuori e gli esterni che penetrano. Hanno tanta qualità in ogni reparto, buoni tiratori da tre punti e in attacco non danno punti di riferimento, come si è visto nel match d’andata che hanno meritatamente vinto in casa nostra". Intanto è ufficiale che i Blacks affronteranno Rieti sabato 11 marzo nella semifinale di Coppa Italia.

