Blacks oggi in campo Ma la testa è già ai playoff

Vincere aiuta a vincere. È con questa filosofia che i Blacks si preparano ad affrontare le ultime due giornate di stagione regolare, diventate ininfluenti dopo la conquista matematica del secondo posto. Il primo impegno oggi alle 18 al PalaCattani contro la Goldengas Senigallia, formazione in corsa per arrivare tra le prime otto in modo da avere il fattore campo a favore negli spareggi per conquistare l’accesso alla serie B Elite. I Raggisolaris non vogliono sottovalutare questi ultimi due incontri per arrivare pronti ai playoff dove troveranno con tutta probabilità Ruvo di Puglia (oggi potrebbe arrivare l’ufficialità), ma di sicuro le utilizzeranno per provare nuovi assetti tattici, per far rifiatare chi ha giocato di più e per reintegrare Molinaro (foto con coach Garelli), al rientro dopo quattro mesi di stop per un problema alla schiena. Un ritorno che costringerà coach Garelli a mandare in tribuna un senior ad ogni gara, avendone a disposizione otto. "Il secondo posto è un grande risultato – afferma l’allenatore dei Blacks – e conferma che abbiamo disputato un’ottima regular season, ma dai playoff tutto si azzera e ci si gioca un’intera stagione in poche settimane. Averlo conquistato con due giornate d’anticipo ci permetterà di preparare al meglio i playoff, ma non ci farà di certo sottovalutare le partite. Innanzitutto per la regolarità del campionato e per il rispetto delle avversarie visto che dovremo affrontare due squadre in corsa per piazzamenti importanti e poi non possiamo permetterci di rilassarci e di perdere il ritmo partita per non arrivare scarichi al momento più importante della stagione. Dovremo quindi giocare con grande determinazione e concentrazione".

Senigallia potrà contare sull’ex di turno Santucci, assente per quattro mesi a causa di un problema cardiaco, e rientrato sabato scorso a Rieti dove ha subito segnato 12 punti. "Con Santucci, Senigallia ha di nuovo il roster al completo ed è ritornata la squadra competitiva di inizio stagione. Nonostante gli alti e bassi avuti, ha sempre disputato un buon campionato e ora è in corsa per un obiettivo importante e quindi troveremo quindi una squadra molto determinata. Tatticamente è ben organizzata in attacco e in difesa e ha tanti giocatori in ogni reparto che possono fare la differenza".

Luca Del Favero