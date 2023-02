Blacks, ora la Coppa Italia

E per fortuna che i Blacks erano in emergenza. Contro Jesi i Raggisolaris hanno giocato una partita perfetta, rendendola molto meno insidiosa di quello che poteva sembrare sulla carta tanto da toccare anche il vantaggio di 31 puti. Il collettivo ha sopperito al meglio alle assenze di Vico, Morciano e Molinaro con Poggi che è stato subito decisivo al rientro dopo due settimane di stop. Oltre alle 15 triple segnate, sicuramente fondamentali, è stato proprio il gruppo l’arma in più come dimostrano gli 8 assist di Bandini, i 9 di Pastore e i 5 di Voltolini, terzetto che ha fatto girare molto bene la squadra. Un successo che permette di guadagnare punti sul quinto posto, ora distante 12 lunghezze, e di poter ottenere la qualificazione matematica ai playoff già nelle prossime settimane.

Menzione particolare la merita capitan Petrucci, ieri a Cantù insieme al team manager Rombaldoni alla presentazione della Final Four di Coppa Italia dell’1112 marzo, che si sta trovando benissimo nel ruolo di ala grande dove riesce a sfruttare al meglio la sua ‘licenza di uccidere’ da tre punti: contro Jesi ha segnato ben 5 triple, tutte al momento giusto. "Abbiamo giocato un’ottima partita – sottolinea il capitano – e ora vogliamo dare continuità a questo risultato facendo bene domenica in casa dell’Andrea Costa Imola, che sicuramente sarà molto agguerrita. Dopo quella gara potremmo pensare alla Coppa Italia, dove vogliamo provare a fare il meglio possibile. Stiamo recuperando gli infortunati e nella semifinale con la Real Sebastiani Rieti (palla a due ore 13 di sabato 11; ndr) contiamo di essere al completo. Il nostro è stato un percorso in crescendo e vogliamo continuare a migliorare gara dopo gara". Nessuno ovviamente in casa Blacks vuole distrarsi pensando già alla Coppa Italia, evento a cui i faentini parteciperanno per la seconda volta in serie B, perché l’Andrea Costa che li attende domenica vorrà riscattare l’opaca prova in casa dei Tigers Romagna, dove hanno vinto di soli due punti nel finale. Per il derby in programma alle 18 al PalaRuggi è atteso il pubblico delle grandi occasioni anche da Faenza e di sicuro la prevendita che si terrà nella sede dei Raggisolaris (via Nazario Sauro 4) a fine settimana, sarà un successo. I biglietti, dal costo di 15 euro, si potranno acquistare venerdì dalle 14 alle 17 e sabato dalle 10 alle 12. I cugini imolesi, alla ricerca di una buona posizione nella griglia degli spareggi per restare in serie B, hanno rescisso il contratto con il pivot Pietro Agostini e dovrebbero annunciare oggi il ritorno di Kevin Cusenza, alaproveniente da Monopoli, che ha giocato a Imola già nella scorsa stagione.

Luca Del Favero