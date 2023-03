Blacks, playoff a un soffio

Più che una partita, quella di domenica sarà un vero match ball per i Blacks. Nell’ultimo week end vissuto da spettatori, dovendo scontare il turno di riposo, i Raggisolaris hanno visto migliorare la loro classifica e nel prossimo turno casalingo contro San Miniato potrebbero centrare un doppio traguardo. Con una vittoria arriverebbe la matematica qualificazione ai playoff e la partecipazione alla serie B Elite che partirà dalla stagione 202425, primo obiettivo stagionale della società, ed inoltre aumenterebbero a 6 i punti di vantaggio su Fabriano (che riposerà), un’ottima dote da gestire nelle ultime cinque giornate di campionato. Vista la classifica, la gara contro San Miniato (palla a due ore 18 PalaCattani, biglietti in vendita sul circuito LiveTicket o domenica dalle 17 al palasport) sembra in discesa, ma attenzione a sottovalutare i toscani, perché proprio all’andata vinsero contro i Blacks che dilapidarono un vantaggio punti. San Miniato sta attraversando un momento di grande difficoltà e perdendo verrebbe di sicuro agganciata da una delle inseguitrici visto che sabato ci sarà Empoli – Matelica e se dovessero vincere i toscani sarebbero dietro loro per lo scontro diretto e si ritroverebbero in terzultima posizione.

I Raggisolaris saranno quindi più che mai motivati ed inoltre vincere permetterebbe loro di presentarsi nella migliore condizione possibile alla trasferta di Rieti di mercoledì 5 dove si giocheranno le ultime chance addirittura per il primo posto. Un obiettivo non semplice, ma matematicamente possibile, che arriverebbe soltanto in caso di vittoria dei Blacks di 3 punti (ribaltando così il -2 dell’andata) e un percorso netto nelle restanti cinque giornate con Rieti che dovrebbe perderne almeno una.

Il calendario sembra sorridere ai sabini che avranno quattro gare in casa (Jesi, Faenza, Senigallia e Tigers), una trasferta (sul campo dell’Andrea Costa Imola) e il turno di riposo, mentre Faenza ospiterà San Miniato, Piacenza e Senigallia e andrà a Rieti, ad Empoli e ad Ancona. Le due formazioni si daranno poi appuntamento nella finale playoff dove si potrebbero incontrare visto che in ognuno dei quattro tabelloni si ritroveranno le prime due dello stesso girone. Le vincenti si affronteranno poi in un girone all’italiana in campo neutro dove giocheranno tre gare in tre giorni e le prime due classificate saliranno in A2. Classifica: Rieti* 42; Faenza 36; Fabriano* 32; Piacenza* 28; Ancona*, Ozzano e Jesi 26; Senigallia 24; Fiorenzuola 22; Virtus Imola 20; Andrea Costa Imola 18; San Miniato* 12; Empoli e Matelica* 10; Tigers Romagna 4. * devono riposare

l.d.f.