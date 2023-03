Blacks, preso il prospetto Nicolò Castellino Con lui adesso la rotazione si allunga

I Blacks si assicurano il miglior under 21 dell’ultima serie B. Proprio nell’ultimo giorno di mercato i faentini piazzano il colpo grosso tesserando la guardia Nicolò Castellino, classe 2002, sceso dalla serie A2 dove giocava a Casale Monferrato, esperienza chiusa con 15 presenze e 11 minuti di media. La chiamata nel secondo campionato nazionale se l’era guadagnata dopo l’ottimo campionato scorso in B dove nel Langhe Roero Basketball ha viaggiato in doppia cifra in 21 delle 30 gare disputate con 12.4 punti e percentuali da applausi. Statistiche che lo hanno fatto eleggere dalla LNP come miglior Under 21 del campionato. La sua stagione si è poi conclusa con la partecipazione all’Europeo Under 20. Castellino allungherà a undici le rotazioni e l’idea di muoversi nel mercato degli esterni e non dei lunghi è dovuto al fatto che a breve ritornerà disponibile Morciano e tra poco più di un mese anche Molinaro.

Nei playoff i faentini potranno dunque avere anche un cambio dei lunghi senior da ruotare per rimediare ad eventuali infortuni, in modo da evitare quello che è accaduto nella scorsa stagione nella semifinale contro Rimini, quando la sfortuna mise fuori gioco molti giocatori. "Ho scelto Faenza spinto dall’ambizione che ha questa società – afferma Castellino –. Voglio e devo aggiungere qualcosa ad un gruppo che è già molto forte e non vedo l’ora di scendere in campo. La serie A2 mi è servita per crescere e migliorare e ora cercherò di portare la mia esperienza ai Blacks per chiudere al meglio la stagione. Sono un giocatore a cui piace correre ed entrare in ritmo ed inoltre mi impegno molto in difesa mettendomi al servizio dei compagni. Sarà stupendo debuttare in un derby sentito come quello con l’Andrea Costa Imola e darò il massimo per giocare una buona gara e per vincere".

Il suo debutto sarà proprio contro i cugini imolesi, domenica. "Castellino è un innesto voluto e che non nasce oggi – spiega il general manager Andrea Baccarini -, perché lo abbiamo seguito già la scorsa estate e lo abbiamo sempre monitorato durante la stagione. Eravamo stati vigili anche per il reparto lunghi, ma visto che tutti rientreranno prima della fine della stagione abbiamo deciso di puntare su un giocatore di qualità, un under che allunga il roster e che non obbliga a nessun turnover. Ho visto il ragazzo motivato e credo che con il suo arrivo abbiamo rinforzato la squadra per coltivare ulteriori ambizioni per noi e per i nostri tifosi. Ora siamo pronti a giocare al meglio un mese molto importante dove saremo impegnati anche in Coppa Italia. La partita con Jesi ha mostrato che mentalmente stiamo molto bene".

Luca Del Favero