Blacks, secondo posto vicino

A due passi dal secondo posto. La netta vittoria dei Blacks contro la Bakery Piacenza ha permesso di difendere la seconda piazza dagli attacchi di Fabriano (ancora indietro di quattro punti) e ora bastano due vittorie nelle restanti tre gare per conquistarlo matematicamente. Un risultato più che alla portata visto che i prossimi impegni saranno sabato ad Empoli, formazione ad un passo dalla retrocessione, e in casa con Senigallia domenica 30, soprattutto se la squadra giocherà come contro i piacentini. I 92 punti segnati, i 68 concessi, 2732 ai tiri liberi e le sole 7 palle perse sono la testimonianza della forza dei Blacks, bravi ancora una volta a studiare l’avversario e a piazzare la zampata decisiva al momento opportuno.

"Con Piacenza abbiamo confermato che tutto dipenda dalla nostra difesa – sottolinea il capitano Marco Petrucci –. Se subiamo 28 punti come nel primo quarto allora tutto diventa difficile, ma se difendiamo come sappiamo, riusciamo a mettere in difficoltà ogni avversario e lo si è visto contro un avversario di valore come la Bakery. Altro punto di forza è il gruppo, perché ancora una volta tutti hanno dato il loro contributo e questo è un aspetto fondamentale in vista dei playoff dove vogliamo ben figurare".

Prima però c’è il secondo posto da ottenere, un obiettivo che un giocatore come Petrucci, da cinque anni a Faenza, vuole ad ogni costo. "Sarebbe il piazzamento migliore in serie B nella storia della società e un bel premio per la nostra stagione sempre vissuta nelle prime posizioni. Credo che il nostro segreto siano state la continuità e la costanza soprattutto nel girone d’andata che ci hanno permesso di vincere partite negli ultimi secondi pur non giocando bene, come ad esempio è accaduto a Matelica, mentre nel ritorno abbiamo avuto un gioco migliore dovuto anche al fatto che ci conoscevamo meglio. Ora manca poco al traguardo e non possiamo permetterci distrazioni a cominciare dalla gara di Empoli, perché affronteremo una squadra desiderosa di riscattare la pesante sconfitta casalinga dell’ultima giornata e costretta vincere tutte le gare rimanenti per provare a salvarsi. Servirà quindi grande attenzione". Chiudere i conti per il secondo posto già tra due settimane permetterebbe di giocare l’ultima di campionato ad Ancona con l’unico obiettivo di prepararsi al meglio ai playoff che inizieranno domenica 14 maggio. Sarebbe un’ottima occasione anche per dare minutaggio a Molinaro, assente dallo scorso dicembre per un’ernia che lo ha costretto ad operarsi a febbraio, e con tutta probabilità al rientro sabato ad Empoli.

Luca Del Favero