Blacks, si vince col gruppo

L’unione fa la forza e permette anche di sognare in grande. Il netto successo su Matelica ha regalato ai Blacks nuove certezze tattiche oltre a far registrare il piccolo record di aver mandato a referto tutti i 12 giocatori in panchina. Una statistica che testimonia la forza del gruppo e che permette di dare ai Raggisolaris ancora maggiore entusiasmo in vista del finale di stagione dove anche il primo posto non è più utopia. Certo, Rieti è distante quattro punti e il fatto che abbia perso soltanto due volte (tra l’altro entrambe con Fabriano) rende l’obiettivo non semplice da raggiungere, ma porterà i Blacks a crederci fino all’ultimo anche perché il 5 aprile c’è lo scontro diretto in terra laziale.

Fondamentale sarà anche guardarsi le spalle da Fabriano, dietro quattro punti e più che mai agguerrita. Si prospetta quindi una volata finale di fuoco, alla quale Faenza si presenta con tante certezze e alcune importanti novità di gioco come l’assetto ‘under’ con Bandini play e Castellino guardia, che con Matelica ha mostrato grinta e dato ottimi responsi a coach Garelli. Un’arma importante anche in vista dei playoff. "Avere tanti giocatori deve essere una risorsa da sfruttare - sottolinea l’allenatore – e lo si vede quando la squadra lavora insieme e tutti riescono a dare un buon contributo entrando dalla panchina. In queste condizioni si può dare la possibilità anche ai giovani come Ragazzini e Nkot Nkot di togliersi delle soddisfazioni. Con Matelica non siamo partiti bene e oltre ad aver segnato poco, nel primo quarto abbiamo anche commesso pochi falli, segnale di quanto non siamo stati aggressivi. Poi le cose sono cambiate: abbiamo iniziato a giocare la nostra pallacanestro, arrivando all’intervallo con un vantaggio di nove punti poi aumentato nel terzo, tanto che nell’ultimo abbiamo soltanto gestito".

Ora i Blacks avranno un turno di riposo nel week end, avendo dovuto affrontare la ritirata Firenze, poi ci sarà un importante doppio confronto. "Dobbiamo sfruttare questa sosta per prepararci bene fisicamente e tatticamente ai prossimi due incontri ravvicinati che ci attendono domenica 2 aprile in casa con San Miniato e mercoledì 5 a Rieti. Curioso è che poi ci sarà la sosta pasquale con altri dieci giorni di stacco prima del match casalingo con Piacenza del 16 aprile. Una anomalia che dovrà servirci per arrivare pronti all’ultimo mese di campionato prima dei playoff". La posizione dei Blacks può dunque oscillare dal primo al terzo posto e nella semifinale playoff l’avversario sarà uno tra Luiss Roma, Roseto e Ruvo di Puglia.

Luca Del Favero