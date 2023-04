Blacks, stagione da sogno

E adesso i Blacks possono davvero festeggiare il secondo posto. La matematica certezza è arrivata domenica grazie alla vittoria di Fiorenzuola su Fabriano e rappresenta il degno coronamento di una grande regular season dove i faentini hanno occupato quella posizione per 25 delle 28 giornate di campionato fino qui disputate. Mai nella storia della società era stato conquistato quel piazzamento in serie B a cui si è aggiunto il record di punti nel terzo campionato nazionale, 42, ottenuto grazie alla vittoria ad Empoli di sabato. Un bottino che può essere migliorato nelle restanti due gare. Insomma, meglio di così i Raggisolaris non potrebbero presentarsi ai playoff.

"Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del piazzamento – sottolinea il General Manager, Andrea Baccarini – perché ci permetterà di disputare la prossima B Elite e di avere nei playoff il fattore campo a nostro favore. Averlo conseguito con due giornate d’anticipo ci consentirà di prepararci al meglio in vista dei playoff al via il 14 maggio, potendo far rifiatare nelle prossime due settimane chi ha giocato molti minuti e inserire al meglio Molinaro, fermo dallo scorso dicembre e pronto a rientrare. Ovviamente non sottovaluteremo le partite, perché vincere aiuta a vincere".

I Blacks sono ora in attesa di conoscere il nome dell’avversaria nella semifinale playoff che sarà una tra Roseto, Luiss Roma e Ruvo di Puglia: domani sera dopo il recupero tra laziali e pugliesi il quadro potrebbe essere più chiaro. "Indipendentemente dal nome della squadra che affronteremo, è molto importante avere il fattore campo a favore in una semifinale playoff e per noi sarà la prima volta. Non era accaduto nel 2019 contro Omegna e nella scorsa stagione con Rimini".

A distanza di un anno dalla serie contro i riminesi "ritorneremo in campo per riprendere quel discorso interrottosi anche per colpa degli infortuni e il nostro obiettivo è arrivare pronti alla parte più importante della stagione. Vorrei che il PalaCattani fosse bello caldo per queste partite e che tanti faentini venissero a tifare Blacks, anche perché sarà l’evento sportivo più importante che ci sarà a Faenza a maggio e a giugno". Lo scorso fine settimana ha dato i primi verdetti nel girone. Il podio è già stato assegnato con Rieti, davanti a Faenza e a Fabriano, ‘piazzamenti giusti che rispecchiano l’andamento della stagione e i pronostici estivi’ continua Baccarini. Anche le tre retrocesse sono certe. Oltre ai Tigers Romagna ci sono San Miniato ed Empoli. Resta da assegnare il quarto posto, l’ultimo che varrà i playoff, e a giocarselo saranno Jesi, Ozzano e Piacenza.

Luca Del Favero