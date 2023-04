Blacks, vincere con San Miniato per i playoff

Vincere per centrare il primo obiettivo della stagione. I Blacks ritornano in campo dopo il turno di riposo, ricevendo al PalaCattani la La Patrie San Miniato (ore 18, biglietti su LiveTicket o dalle 17 al palasport), squadra che rischia la retrocessione diretta. Vincendo, i faentini conquisterebbero matematicamente i playoff per salire in A2 e la partecipazione alla prossima serie B Elite, oltre ad allungare a sei punti il vantaggio su Fabriano (che riposa), mettendo così una bella ipoteca sul secondo posto. San Miniato si presenta con il morale basso dopo aver perso lo scontro diretto con Empoli e con la pessima statistica di non aver mai vinto in trasferta in 11 gare. Sembra dunque che per i Blacks sia una passeggiata e che possano chiudere subito il match per centellinare le energie in vista della trasferta di mercoledì in casa di Rieti, ma mai come in questo caso l’apparenza potrebbe ingannare. Anche all’andata la situazione era identica e i Raggisolaris persero nel finale dopo aver dilapidato un vantaggio di 15 punti. "Fondamentale sarà ritrovare subito il ritmo partita che abbiamo perso in queste due settimane di stop dovute al turno di riposo – sottolinea coach Luigi Garelli - ma soprattutto dovremo ricordare il match d’andata dove per troppa presunzione e supponenza non chiudemmo la partita permettendo ai nostri avversari di riaprirla e di vincerla con merito. Oggi inizia un’ultima parte di stagione difficile perché tutte le squadre, tranne i Tigers, sono in corsa per un obiettivo e dunque saranno sei incontri da affrontare con il giusto atteggiamento". San Miniato è un avversario che può essere insidioso. "Affrontiamo una squadra che è un mix di giocatori esperti e di talento che se lasciati giocare possono fare molto male e ha nell’intensità e nella coesione del gruppo i suoi punti di forza. Il playmaker Quartuccio è molto bravo a dettare i tempi di gioco e a capire quando e come affondare il colpo poi ci sono ottimi tiratori come Venturoli che all’andata segnò il canestro della vittoria. La La Patrie è ben allenata da Alessio Marchini e non ha mai sfigurato".

Luca Del Favero