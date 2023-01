Blitz degli Aviators a Novellara "Una vittoria importantissima"

Continua la corsa verso un posto tra le prime quattro degli Aviators di Lugo. I ragazzi di coach Baroncini sbancano il parquet di Novellara al termine di una sfida emozionante e vincono 82-81 lasciandosi alle spalle proprio la formazione reggiana. "È stata una vittoria importantissima - commenta Baroncini -. Novellara è forte e avrebbe meritato qualche punto in più, e il suo campo è il più difficile del campionato a livello logistico perché è molto piccolo e la squadra è la più fisica del campionato, con tanti giocatori oltre il metro e 95. Vincere lì è difficile ed esserci riusciti senza un paio di giocatori da oltre 10 punti a partita (Nucci e Arosti, ndr), rende ancora più prezioso questo successo". I romagnoli chiudono così il girone di andata a 18 punti e al quinto posto in classifica in compagnia di Scandiano, ma tengono nel mirino la quarta piazza, occupata in questo momento da Casalecchio con 20. Le prime quattro saranno promosse di diritto nella nuova C Regionale, le altre otto si affronteranno nei playout per evitare la serie D.

"Siamo in linea con gli obiettivi che ci eravamo proposti - sottolinea Baroncini -. Le prime tre squadre sono molto più lunghe di noi, hanno dieci senior ed è normale che siano più avanti. Noi siamo nel gruppo che lotta per il quarto posto. Abbiamo perso un paio di scontri diretti prima di Natale, soprattutto perché eravamo scarichi fisicamente, ma la pausa ci ha fatto bene e ora siamo ben presenti fisicamente e mentalmente". Il girone di ritorno si aprirà per gli Aviators sul campo di Bertinoro, maltrattata nel turno precedente da Santarcangelo 111-59.

"È sempre pericoloso affrontare una squadra che ha perso male, perché può avere una reazione emotiva importante. Avrei preferito affrontarli in condizioni diverse, pertanto bisognerà stare molto attenti. È un campionato difficile, dove si può perdere o vincere su ogni campo, ma noi vogliamo dare continuità ai nostri risultati".

s.p.