Bonitta e i punti lasciati per strada "Perso un altro treno importante"

Un punto, forse due. Ecco cosa manca all’appello della Consar Rcm Ravenna dalla trasferta di Bergamo. Amaro l’epilogo (3-1), bisogna accontentarsi della prestazione, per larghi tratti al livello della quarta forza del campionato. Sull’1-1, il sestetto giallorosso si è trovato a condurre 17-20, e poi anche 20-22. La prospettiva di fare punti a Bergamo, era obiettivamente dietro l’angolo, ma la luce si è spenta di fronte al ritorno degli orobici, che hanno ribaltato il passivo, chiudendo poi il match a proprio favore con un 4° set vinto 25-19.

Coach Bonitta ha cercato di far buon viso a cattiva sorte, ma ha anche messo qualche puntino sulle ‘i’: "La prestazione c’è stata, ma il finale del terzo set ha, di fatto, cambiato l’esito della partita. Ci è passato davanti un altro treno di quelli importanti, che non siamo riusciti a prendere. Oltre all’epilogo del 3° set, ci metterei dentro anche l’atteggiamento del primo set. Stavamo giocando, ma, in realtà, si stava ‘giochicchiando’. E il set lo abbiamo perso a 23. È chiaro che l’occasione avuta nel terzo parziale è stata molto grossa. Nei due set, almeno uno lo potevamo vincere. Di certo, questa dinamica ha spostato l’ago della bilancia".

Perso il set d’apertura, la Consar ha reagito alla grande: "Il secondo set vinto a 12 – ha proseguito Bonitta – credo sia stato un caso. Quando Bergamo si è trovata sotto di 6 punti, ha mollato la presa. Poi però, i nostri avversari hanno recuperato, evidenziando le qualità di questa squadra e anche l’abitudine e l’attitudine a giocare nei momenti che contano. Non dimentichiamo che Held è un giocatore che ha vinto la A2, ed è stato molto bravo, in particolare, alla fine, nel fondamentale del servizio. Devo fare i complimenti a Bergamo, perché ci ha creduto. Noi invece, pur avendo avuto a disposizione i palloni per fare qualcosa in più, ancora una volta non siamo stati in grado di chiudere a nostro favore". A fine gara, il tecnico giallorosso ha riunito la squadra: "Alla squadra ho detto che la prestazione c’è stata e che non abbiamo mai mollato, anche alla fine, nonostante una evidente difficoltà in alcuni giocatori. Rispetto alla partita di andata, siamo andati meglio pur giocando in trasferta. Non portiamo a casa niente, se non la consapevolezza di una prestazione che ha costretto Bergamo a sudarsela fino in fondo".

Fra i giallorossi, oltre alla staffetta Pinali-Ngapeth che – a parti invertite – aveva caratterizzato il successo su Castellana Grotte, si segnalano le prestazioni dello schiacciatore Orioli (15 su 24 in attacco e il 41% in ricezione) e del centrale Arasomwan (8 su 15 in attacco e 2 muri all’attivo). I risultati del 3° turno di ritorno hanno lasciato pressoché immutata la classifica in chiave salvezza. Delle ultime 6, solo il fanalino di coda Motta di Livenza (peraltro prossimo avversario della Consar, sabato prossimo nell’anticipo della quarta giornata) ha mosso la classifica, strappando un punto a Porto Viro. Ravenna resta quartultima a +3 sulla zona retrocessione e a -2 dalla zona playoff.