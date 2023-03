Bonitta: "Pensiamo a una partita alla volta"

Conquistata la salvezza con tre turni di anticipo, ora la Consar Rcm Ravenna prova a regalarsi i playoff. L’obiettivo è anche più raffinato, perché i giallorossi – ottavi in classifica, a -3 da Prata di Pordenone, e a +3 su Grottazzolina e Cuneo – vorrebbero evitare un dispendioso quarto di finale contro la capolista Vibo, peraltro nettamente sconfitta 3-0 domenica scorsa al PalaCosta.

Un primo mattoncino sul progetto, lo si potrebbe mettere già stasera a Reggio Emilia (al Palabigi, fischio d’inizio alle 19; arbitri Marotta e Prati; diretta su volleyballworld.tv). Reggio è infatti penultima a quota 23, a +3 su Motta di Livenza, e a -1 da Lagonegro. La lotta per non retrocedere è serratissima. In A2 finiranno direttamente le ultime 2. Se però, fra penultima e terzultima (come in questo momento) ci saranno meno di 3 punti di distanza, si precederà al playout. Ecco perché, è molto probabile che, stasera, la Consar – dopo aver sconfitto Vibo, che era già sicura del primo posto, ma che non aveva previsto le performance di uno straordinario Pinali – si troverà di fronte un avversario particolarmente motivato.

Da tre giornate i reggiani non hanno più Luca ‘bazooka’ Cantagalli in panchina. Alla conduzione tecnica, dopo l’esonero del campione reggiano, è stato promosso il vice Fanuli. Col nuovo tecnico, la musica è cambiata pochissimo. Il ko al tiebreak di Castellana Grotte ha preceduto altre due sconfitte 3-0 contro Vibo e Cantù.

All’andata, Ravenna faticò tantissimo per portare a casa i 3 punti. I giallorossi riuscirono a spuntarla 3-1 (25-23, 14-25, 25-17, 29-27), dopo due ore di gioco, grazie ai 19 punti di Bovolenta e ai 16 di Pinali. Rispetto a quel match, l’ex Elia ha ripreso il posto da titolare che era stato ceduto a Suraci per infortunio. Reggio gioca dunque con Sperotto in regia, schierato in diagonale con l’opposto Diego Cantagalli; il carioca Perotto e Mariano sono i due schiacciatori di banda; Elia e Volpe i centrali; Marco Cantagalli è il libero. Il primo cambio degli schiacciatori è Mian, mentre in regia, c’è Santambrogio che, nell’ultima uscita a Cantù, si è ritagliato un discreto spazio.

Coach Bonitta – che è anche ct della Slovenia femminile, con cui affronterà anche l’Italia nel girone di qualificazione a Parigi 2024, in calendario in Polonia dal 16 al 24 settembre – ha presentato così il match odierno: "È molto importante pensare partita per partita, senza guardare troppo avanti, perché il rischio di andare fuori giri è reale. Siamo concentrati. Vogliamo fare una bella partita a Reggio, portando via il massimo che possiamo. Sappiamo che affronteremo una squadra col coltello fra i denti, visto che il loro obiettivo non è stato ancora raggiunto. Per quanto ci riguarda, dopo la vittoria contro Vibo, la nostra adrenalina e l’autostima sono cresciute".