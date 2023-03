Bonitta suona la carica "Siamo in forma playoff"

"Di sicuro siamo in forma playoff". Marco Bonitta ci ha messo il timbro. Grazie al 3-0 rifilato domenica a Grottazzolina di fronte al pubblico del Palacosta, la Consar Rcm Ravenna ha blindato l’8° posto e affronterà Vibo Valentia (gara1 domenica 16 aprile in Calabria; gara2 al Palacosta mercoledì 19; eventuale gara3 domenica 23 di nuovo a Vibo) nei quarti di finale dei playoff. Il traguardo è stato raggiunto con una giornata di anticipo. Domenica prossima, i giallorossi chiuderanno infatti la regular season a Porto Viro, sul campo dei polesani, che puntano a conservare il 3° posto.

"Bisogna ammettere che Grottazzolina – ha commentato Bonitta – è venuta a Ravenna con motivazioni non altissime. Ci hanno provato nel 1° set, poi hanno capito che non era giornata. Ma quello che è molto importante e positivo, è che noi abbiamo giocato la nostra partita, senza adeguarci a quello che avveniva dall’altra parte della rete. Cosa che, invece, era successa a Reggio Emilia. E così ci siamo portati a casa un successo, senza guardare a ciò che stava succedendo, e prendendo la strada giusta per arrivare al risultato. Abbiamo interpretato la partita nella maniera giusta, con situazioni tecniche interessanti, in parte viste anche contro Vibo".

Il tecnico ravennate ha poi abbozzato un mini bilancio: "È stato un anno difficile, con tante sofferenze, qualche amarezza, qualche delusione, ma anche qualche gioia importante. Ci siamo detti che, il nostro destino, sarebbe passato dalle nostre mani. A 2 giornate dalla fine, i playoff sarebbero stati un grande traguardo da raggiungere. È stato il giusto premio. Ce lo siamo meritato, ma sono convinto che avremmo vinto anche contro una squadra più forte. L’assetto delle ultime giornate, con Mancini, Pinali e Ceban, certifica la squadra più fisica e più forte. In battuta abbiamo fornito una prestazione importante, così come a muro. Abbiamo due centrali da 2,05 oltre a Bovolenta e Orioli. Insomma, i centimetri ci sono".

Adesso si può ragionare in termini di playoff: "Siamo andati sempre alla ricerca dello step successivo, alzando l’asticella. Insomma, siamo stati più esigenti. Abbiamo costantemente provato a fare qualcosa in più. A Reggio Emilia non c’era riuscito, mentre contro Vibo e contro Grottazzolina, sì. Se la squadra gioca così nei playoff, sarà anche divertente da vedere. La vittoria contro Vibo ha detto una cosa molto chiara, ovvero che la squadra ha le qualità per poter giocare i playoff. Si può lavorare per un obiettivo e, contemporaneamente, tenere nel cassetto qualcos’altro. Prendere una partita alla volta è sempre un mantra perfetto, ma i pensieri dei giocatori non si possono eliminare. In quest’ottica ho cercato di tenere viva una fiammella, con un pensiero positivo. E, di sicuro, siamo in forma playoff".