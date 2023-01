Bovolenta: "I playoff? Guardiamo a noi stessi"

Incerto e avvincente, soprattutto nella lotta per le posizioni dal quinto all’ottavo posto, e dunque per l’ingresso nella zona playoff. Il campionato di A2 è sempre più avvincente. Ci sono 8 squadre nel breve volgere di 4 punti.

La Consar Rcm Ravenna, col successo 3-1 contro la vice capolista Castellana Grotte, è salita al decimo posto a quota 21, a -1 dalla zona playoff. La zona retrocessione incombe però a 3 lunghezze di distanza. Con 24 punti, Alessandro Bovolenta è stato il top scorer del match contro Castellana, così come lo era stato all’andata con una perfomance dagli alti contenuti (36 punti): "Avevamo voglia di ripetere l’impresa dell’andata, e si è visto. La vittoria di domenica è stata una grande prova di forza e di maturità, come del resto anche il 3-2 dell’andata. Oltre alla tecnica abbiamo dimostrato di avere anche un grande carattere. Adesso dobbiamo continuare così, andando a Bergamo con la stessa voglia di vincere. Stiamo ingranando ad allenamento. Abbiamo lavorato tanto e bene durante la pausa".

Puntare ai playoff, in un campionato così equilibrato, non è sbagliato: "Abbiamo visto che Prata – ha proseguito Bovolenta – ha fatto un grande risultato contro Bergamo. Lo stesso abbiamo fatto noi contro Castellana. Guardiamo più che altro a noi stessi. Piano piano stiamo facendo vedere ciò di cui siamo capaci, nonché il gioco che era mancato per 2-3 giornate. Alla fine tireremo una riga e vedremo chi sta sopra e chi sta sotto".

Con i 24 punti di domenica scorsa, l’opposto giallorosso ha superato quota 300: "Sono contento per il riscontro individuale, ma sono tutti punti per la squadra e per la nostra classifica. Ho parlato con Bonitta è mi ha spiegato che, per diventare un ‘giocatore’, bisogna avere continuità e costanza di rendimento per tutta la partita, e non avere alti e bassi. Mi sto appunto concentrando sulla costanza nell’arco dell’intero match. A volte ci vuole pazienza per gestire certe situazioni".

La consapevolezza di poter vincere contro Castellana è nata quando la difesa ha iniziato a funzionare: "Ci siamo accorti – ha aggiunto Bovo – che potevamo dare la svolta al match, quando abbiamo iniziato a difendere. È successo a partire dal secondo set. Ci siamo guardati in faccia, capendo che, nella correlazione muro-difesa, avremmo dovuto fare qualcosa in più, e ci siamo riusciti molto bene. È stato il frutto di intensi allenamenti, proprio nel fondamentale della difesa. Bonitta ci teneva tantissimo, perché, dalla difesa, nascono i punti break". A guadagnarne è stato lo spettacolo: "Vedere una partita con tante difese, con tante murate e tante rigiocate, non capita spesso. Noi ci stiamo concentrando proprio su questi aspetti. Quando porti a casa un punto al termine di una azione lunga, è davvero gratificante e vale il doppio, e in più entusiasma il pubblico. Proprio il pubblico del Palacosta ci ha sorretto e ci ha caricato. Si è divertito, così come ci siamo divertiti noi in campo".