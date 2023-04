Boxe, Alan Memishaj campione regionale negli Junior 57 kg

Alan Memishaj, giovanissimo pugile dell’ Edera Bosxing Gym di Ravenna, ha vinto il titolo regionale della categoria Junior 57 kg nella gara tenutasi a Guastalla. In finale ha battuto Raul Barosi della Reggiana Boxe. Memishaj sarà di scena ad inizio maggio a Roseto degli Abruzzi nel campionato italiano. Gli altri pugili dell’Edera che hanno gareggiato nello scorso fine settimana sono stati stati Andrei Popa, Monir Bourguiba, Zaccaria Filadi, Abdessamad Akchidou, Riccardo Vaccarella e Arapi Bekim. Akchidou è tornato a combattere dopo quattro anni di stop e ha vinto contro il pugile di casa della Ferrara Boxe Pietro Ciglia, Vittoria anche per Vaccarella e Arapi: il suo match viene premiato come il migliore della serata. Soddisfatto il Maestro, Gesualdo Dinaro (foto con Memishaj).