Boxe, vittorie per Sangiorgi e Popa e due bronzi

Sono cinque gli atleti dell’Edera Boxing Gym Ravenna del maestro Gesualdo Dinaro, che hanno partecipato al torneo interregionale per esperti e debuttanti di Reggio Emilia. Bekim Arapi ha perso ai punti contro il pugile di casa Andrea Gerri. Il match è stato apprezzato dal pubblico, rimasto con il fiato sospeso per tutte e tre le riprese. Matteo Sangiorgi ha invece vinto contro Marco Maiorello della Ferrara Boxe. Sangiorgi (a sinistra nella foto) dopo soli 40 secondi dalla prima ripresa, ha costretto il suo avversario a sospensione cautelare, guadagnando così la medaglia d’oro nei 60kg youth. Anche Andrei Popa ha conquistato l’oro nella categoria dei 57 kg junior contro Simone Armato della Boxe Albignasego. Anche Popa ha vinto alla seconda ripresa per sospensione cautelare. Medaglie di bronzo invece per Riccardo Vaccarella e Giacomo Gualdi, rispettivamente contro i pugili di casa Shota Natsaarashvili della Reggiana Boxe e Giuseppe Carotenuto. Sono altri 2 gli impegni per l’Edera Boxing Gym, il torneo interregionale di Reggio Emilia del 10-12 marzo con i pugili Beki Arapi, Luca Gentile, Michele Mazzucato, Hristo Nikolov, Matilda Gibini, Gessica Ghini, Youssef Mouftakir; e il meeting a Morciano di Romagna del 12 marzo con Marco Varriale, Monir Bourguiba, Nicolae Rodvanschi, Zaccaria Filadi, Mojica De La Rosa, Alberto Franklin e Riccardo Vaccarella.