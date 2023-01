"Brava Faenza. Adesso recuperiamo Molinaro"

Solidità e forza mentale. La vittoria contro Ancona è stata una sorta di esame di maturità superato dai Blacks, confermatisi una squadra con grande carattere e una incredibile lucidità nei momenti difficili. Durante le partite infatti i faentini continuano ad avere qualche alto e basso di troppo, ma riescono sempre ad uscirne con il contributo di tutti che a turno riescono ad essere protagonisti. Domenica ad esempio è stata sopperita l’assenza di Molinaro con un grande lavoro di squadra sotto canestro e alla fine sono stati i faentini a vincere la lotta a rimbalzo contro una delle formazioni più forti fisicamente del girone.

Il successo con Ancona ha permesso inoltre di chiudere il girone d’andata con 11 vittorie in 14 gare (sarebbero 12 in 15 se non fosse stata cancellata quella con Firenze dopo il ritiro dal campionato dei toscani) e un vantaggio sulla quinta di sei punti, inaugurando nel migliore dei modi un mese decisivo per il futuro.

Nelle prossime settimane i Blacks affronteranno Ozzano lunedì in casa e le tre inseguitrici Virtus Imola, Fiorenzuola e Fabriano e piazzare una striscia vincente significherebbe mettere più di una ipoteca sui playoff. "Per adesso siamo soddisfatti del nostro campionato – analizza coach Luigi Garelli – nonostante qualche inciampo come quello a San Miniato che ancora non abbiamo digerito. Dobbiamo continuare a restare attenti e concentrati perché la classifica è diventata ancora più corta dopo che a noi e ad altre quattro squadre sono stati tolti i punti ottenuti con Firenze e quindi basta poco per vedere ridotto il vantaggio sulle inseguitrici. Pensiamo a preparare molto bene quella con Ozzano di lunedì, altra squadra in forma che ha vinto su un campo difficile come quello di Jesi e speriamo di recuperare Molinaro il prima possibile". Riguardo alla gara di Ancona, il coach elogia i suoi. "Temevamo molto Ancona, perché è molto fisica e noi eravamo senza Molinaro. Siamo stati bravi a seguire il piano partita anche quando siamo sbandati in alcune occasioni e con la forza del gruppo siamo sempre riusciti a risolvere i problemi".

La fine del girone d’andata ha sancito le otto squadre che giocheranno il turno preliminare di Coppa Italia per accedere alla final four dell’1112 marzo, probabilmente organizzata da Cantù sul campo di Desio dove gioca le gare di A2. I Blacks affronteranno Ruvo di Puglia in trasferta in un turno infrasettimanale non ancora fissato e la vincente troverà in semifinale una tra Rieti e Luiss Roma. Nell’altra parte del tabellone si giocano Orzinuovi – Libertas Livorno e Vigevano – San Vendemiano.

Luca Del Favero