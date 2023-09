Buon test per la Fenix, che supera 4-0 (25-21; 25-17; 25-21; 25-12) l’InVolley Lugo degli ex Scardovi, Zani e Casadei, formazione che le faentine ritroveranno anche in campionato. La Fenix Energia ritornerà in campo mercoledì alle 21 al PalaBubani contro il SoloVolley Imola, neopromosse in C, poi giocherà il 5 ottobre a Forlì con la Libertas (serie C). Infine il 7 ospiterà un triangolare con Portuali Ravenna e VTB Bologna, entrambe militanti in serie C.