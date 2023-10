Buone prove per Istrice e Carchidio Strocchi

Ottimo fine settimana per gli arrampicatori ravennati a Campitello di Fassa nell’ultima tappa della Coppa Italia assoluta Lead, dove erano impegnati un centinaio di atleti. L’Istrice Ravenna è riuscita a portare in semifinale ben tre rappresentanti: Andrea Lidonnici, Sara Arcozzi e Caterina Pazzaglia. Lidonnici e Arcozzi hanno poi superato il turno intermedio e sono entrati in finale raggiungendo, al termine della gara rispettivamente il sesto ed il settimo posto. Pazzaglia invece si è fermato in semifinale, chudendo al diciassettesimo posto. Trentaquattresimo posto invece per Nicole Francesconi. Per i faentini della ’Carchidio Strocchi’ invece ottima la prestazione di Ernesto Placci entrato in finale e arrivato ottavo. Al termine delle tre tappe del circuito, Placci ha vinto la Coppa Italia giovanile di specialità.