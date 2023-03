Buoni piazzamenti per l’85 Faenza

L’Atletica 85 Faenza ha concluso lo scorso weekend con piazzamenti di prestigio nelle gare su lunghe distanze. A Frosinone, nella seconda fase dei Campionati di società, la junior Matilde Ponti Gonelli si è classificata al 14° posto nei 10 km di marcia, facendo registrare il personale di 59’46’’, Evidentemente, l’incontro pre-gara con la campionessa olimpica di marcia Antonella Palmisano, ha portato bene. Alla maratona di Roma, Daniele Bassetti ha concluso in 3h10’22’’, mentre Roberto Serasini ha chiuso in 3h23’36’’. Tra le donne, Rita Gabellini (categoria F65) ed Elisa Benini (F50) hanno concluso rispettivamente in 3h36’05’’ e 3h24’42’’ dopo aver raggiunto Roma in bicicletta, dividendo l’impresa in 3 tappe. Alla mezza maratona di Imola, Stefano Baruzzi ha concluso in 1h29’45’’; Anna Rita Pellizzari (F55), prima di categoria ha chiuso in 1h34’61’’. Sara Carducci (F40), seconda assoluta, ha terminato in 1h22’51’’ la ‘mezza’ di Fossombrone, mentre Paola Bertolucci prima di categoria (F60) ha concluso in 1h36’3’’ la ‘mezza’ di Novellara.