Cadono sia la Pietro Pezzi che il Mosaico Ravenna Colpo esterno dell’Olimpia Teodora a Rimini

Nei campionati cadetti del volley nazionale si sono giocate le gare della diciannovesima giornata. In serie B maschile, la Pietro Pezzi Ravenna – priva di Taglioli e Ciccorossi – ha perso 3-1 (25-18, 22-25, 25-22, 25-17) lo scontro diretto di Fiorano contro Spezzano. Sull’1-1, i ravennati si sono ritrovati avanti 12-16 nel 3° set, ma hanno subito la rimonta dei padroni di casa. Il sestetto di De Leonibus e Velastri (23 punti) è stato dunque scavalcato in classifica, tornando al quartultimo posto a -1 proprio dai modenesi (24). Finisse oggi il campionato, poiché ci sono meno di 3 punti fra quartultima e quintultima, si giocherebbe il playout. Sabato prossimo, la Pietro Pezzi, col rientrante Taglioli, ospiterà Montichiari (28 punti), in una sfida alla portata. Il tabellino: Cerquetti 5, Raggi 2, Giugni 8, Tapparo 6, Cardia 15, Minniti, Rizzi 10, Camerani 6, Marchini (L); ne: Brunelli, Rossi, Anconelli. In B1 femminile il Mosaico Ravenna, 3° della classe, ha perso 3-0 (22, 17, 19) ad Altino lo scontro diretto sul campo della vice capolista.

Le ravennati (31 punti) restano comunque in zona playoff, conservando un punto di margine su Forlì, che però ha una gara in meno. Sabato prossimo il sestetto di coach Focchi ospiterà Jesi, 6° a quota 26. Il tabellino: Ortolani 14, Aluigi 7, Rubini, Haly 2, Marku 5, Vignaretti 1, Toppetti (L), Mandò 2, Casali, Casotti, Giardi 6; ne: Masotti, Benzoni. In B2 femminile, l’Olimpia Teodora Ravenna ha espugnato Rimini 0-3 (21, 18, 20) in un importantissimo derby salvezza. Ora le ravennati sono a +6 sulla zona retrocessione. Il tabellino: Fusaroli 6, Monaco 14, Baravelli 3, Ghiberti 11, Bendoni 5, Balducci 14, Macchi (L1), Montanari (L2), Munteanu, Comastri 3, Ravaglia, Piovaccari 2.