Un obiettivo chiaro in testa: concludere la stagione al primo posto in classifica. Il Russi di calcio a 5, dopo aver ottenuto l’aritmetica promozione in A2, vuole mantenere il primato, ma per farlo deve vincere anche oggi (ore 17) al PalaValli dove ospita il Buldog Lucrezia, formazione marchigiana che punta a conquistare la promozione senza passare per i playoff, impresa che la obbliga a battere i Falchetti, visto che, per ottenere il suo scopo, deve lasciarsi alle spalle Recanati e Ternana che la precedono di una lunghezza. In serie C1, invece, la Mernap Faenza, con i play off già in tasca, ospita oggi (ore 15) al PalaCattani, il Montale Football Five, penultimo in classifica. Programma serie B, girone D (22ª giornata): Eta Beta-Cerreto d’Esi, Grifoni-Cus Macerata e P. Picena-Ternana (ore 15); Futsal Ancona-Corinaldo e Recanati-Cus Ancona (ore 16); Russi-Buldog Lucrezia (ore 17). Riposa: Dozzese. Classifica: Russi 49; Dozzese 43; Recanati, Ternana 36; Buldog Lucrezia 35; P. Picena 32; Futsal Ancona 27; Cerreto d’Esi 24; Corinaldo 21; Grifoni 18; Cus Ancona 17; Eta Beta 14; Cus Macerata 2. u.b.