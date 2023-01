Calcio a 5 B Il Russi vince e vola a + 8

L’ottava vittoria consecutiva, 6-4 all’Eta Beta, consente al Russi di allungare in classifica, sia sul secondo posto – ora è a +8 – sia sul quarto che ora dista ben 10 punti. Quella con i marchigiani non è forse stata la partita più brillante del Russi, reduce da un ciclo di ferro. Il Russi va al riposo sul 2-1, dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale degli ospiti per mano di Montesi, grazie a Fuentes (12’) e Cianciulli (17’). Nella ripresa l’Eta Beta pareggia (10’) con Giuliani ma qui si scatenano i romagnoli che si portano sul 5-2 con Fuentes (11’), Spadoni (14’) e Michelacci (16’).

Il portiere di movimento riporta sotto i marchigiani (5-4) con Taurisano ed Ettaj. Gli ultimi 2’ sono lottatissimi ma alla fine il portiere ravennate insacca il gol del definitivo 6-4. Risultati (16ª giornata): Grifoni-P. Picena 2-5, Cus Macerata-Cerreto d’Esi 4-5, Buldog Lucrezia-Corinaldo 3-3, Recanati-Futsal Ancona 6-6, Russi-Eta Beta 6-4, Dozzese-Ternana 7-1. Riposa: Cus Ancona.

Classifica: Russi 36; Dozzese, Recanati 28; P. Picena, Ternana, Buldog Lucrezia 26; Futsal Ancona 25; Grifoni 18; Cerreto d’Esi 17; Corinaldo 15; Cus Ancona, Eta Beta 11; Cus Macerata 2.