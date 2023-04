Nel più classico dei testa-coda del girone D del campionato di serie B, il Russi calcio a 5 vince 11-7 a Macerata contro il Cus e conferma il +9 sulla Dozzese, a sua volta vittoriosa 8-3 con i Grifoni. Dopo la sosta pasquale ci sarà – al PalaValli – lo scontro diretto che può regalare, in caso di vittoria o pari, sin da subito primo posto e imbattibilità casalinga ai Falchetti. Comunque, anche perdendo, i ravennati possono essere primi, non perdendo poi proprio contro i Grifoni. In ogni caso, anche la Dozzese è molto vicina alla serie A2, visto che ha già riposato e, pur dovendo affrontare sia Recanati sia il Russi, ha un margine tale da potersi sentire già nella serie superiore. A Macerata, il tecnico Bottacini , come spesso gli accade, deve rinunciare a diversi giocatori chiave: Masetti è infortunato, Fuentes e Garbin sono squalificati. Così l’inizio è piuttosto difficile e i marchigiani – 3 punti, frutto di altrettanti pareggi – si trovano a condurre 3-1 a metà primo tempo.

La reazione degli Arancioni non si fa attendere e si va al riposo con il Russi in vantaggio 5-3, con un pesante parziale di 4-0. La seconda frazione è un susseguirsi di gol, sino al definitivo 11-7 per i romagnoli. Decisive le triplette di Cianciulli e Babini, nonché la doppietta di Michelacci. Risultati serie B, girone D (23ª giornata): Corinaldo-Eta Beta 1-1, Cus Ancona-Futsal Ancona 8-3, Dozzese-Grifoni 8-3, Cerreto d’Esi-P. Picena 5-13, Buldog Lucrezia-Recanati 1-1, Cus Macerata-Russi 7-11. Riposa: Ternana. Classifica: Russi 55; Dozzese 46; P. Picena 38; Recanati 37; Ternana, Buldog Lucrezia 36; Futsal Ancona 30; Cerreto d’Esi 27; Cus Ancona 23; Corinaldo 22; Grifoni 19; Eta Beta 15; Cus Macerata 3.

u.b.