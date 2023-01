Calcio a 5 C1 La Mernap si rilancia

La Mernap ritorna alla vittoria superando 6-5 la Polisportiva Villafontana in trasferta. Un successo che permette ai faentini di agganciare il quarto posto e di rilanciarsi nella corsa playoff. Decisive le reti di Cedrini, Maski, Argnani e Grelle che hanno permesso ai rossoneri di vincere la prima partita del 2023. Il ritardo dal secondo posto, occupato dal Calcio a 5 Forlì, è di sei punti, ma i forlivesi hanno giocato una gara in più. La Mernap ritornerà in campo sabato alle 15 al PalaCattani contro la X Martiri Ferrara, altro scontro diretto decisivo per mantenere una posizione di alta classifica.

Faenza è scesa in campo così: Negri, Gatti, Rezki, Albu Constantin, Argnani, Grelle, Venturelli, Maski, Ferri, Cedrini, Pagliai. All.: Ghera. Le reti sono state segnate da Zagatti, Fabbri, Sgubbi (3), Cedrini.

Classifica: Bagnolo Calcio a 5* 31; Calcio a 5 Forlì 28; Futsal Sassuolo* 27; Mernap Faenza* e Polisportiva Villafontana 22; X Martiri Ferrara 21; Baraccaluga 19; Due G Futsal Parma 16; Calcio a 5 Rimini 13; Montale Football Five 6; Santa Sofia 0. * già riposato