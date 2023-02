Calcio a 5

Trasferta insidiosa per la capolista del girone D di serie B: infatti il Russi di Simone Bottacini oggi alle 15 sarà di scena al PalaPrincipi di Porto Potenza Picena, contro la Label System, quarta e lanciatissima all’inseguimento dei playoff promozione. Il Russi, dal canto suo, pur con una gara in più rispetto al Recanati, secondo, ha già 8 punti di vantaggio sul secondo posto. Insomma, la serie A2 può non essere così lontana. Tra i rivali anche il Potenza Picena: solo il Russi nella gara di andata (terminata 12-7) è riuscito a segnare più di dieci gol ad una squadra che vanta comunque una delle migliori difese del torneo con 49 gol subiti. È giusto in casa che i marchigiani sembrano faticare maggiormente, visto che hanno vinto appena 3 partite. Programma serie B, girone D (17ª giornata, ore 15): Cus Ancona-Buldog Lucrezia, Corinaldo-Cus Macerata, Cerreto d’Esi-Dozzese, Ternana-Grifoni (ore 17), Eta Beta-Recanati, P. Picena-Russi. Riposa: Futsal Ancona. Classifica: Classifica: Russi 36; Dozzese, Recanati 28; P. Picena, Ternana, Buldog Lucrezia 26; Futsal Ancona 25; Grifoni 18; Cerreto d’Esi 17; Corinaldo 15; Cus Ancona, Eta Beta 11; Cus Macerata 2.

u.b.