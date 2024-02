Calcio a 5. Russi, oggi la sosta

Sosta nel campionato di serie A2 di futsal col Russi che ha di che festeggiare, visto che arriva da un momento davvero magico. La squadra di Simone Bottacini è ancora imbattuta in casa e non perde nel torneo dal 2 dicembre e l’ultima formazione a piegare gli arancioni è stata la capolista Ternana, vittoriosa con i Falchetti – ma tra le mura amiche – per 4-2. Poi tre pareggi e tre vittorie che hanno lanciato i ravennati al quinto posto. Prossimo turno girone B 10 febbraio: P. Picena-Ternana, Grosseto-Bfc, Prato-Buldog, R. Fabrica-Dozzese, R. Emilia-Russi. Riposa: H. Roma. Classifica: Ternana 32, Dozzese 28; R. Emilia 26; Bfc 24; P. Picena, Russi 17; R. Fabrica, H. Roma 13; Grosseto, Prato 10; Buldog 9.

u.b.