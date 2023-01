Calcio a 5 serie B

Sei vittorie consecutive e primato solitario, nel girone D di serie B di calcio a 5, per il Russi di Simone Bottacini (nella foto l’esultanza a fine partita). Un successo (2-1) che vale doppio: infatti il Recanati era in testa alla classifica assieme al Russi, ora primo con 3 punti sulla seconda e, soprattutto, ben 7 sulle quarte. Riferimento importante, visto che saranno le prime tre, il prossimo anno, a partecipare alla nuova serie A2, dopo la riorganizzazione dei campionati.

Meglio Russi nel primo tempo ma il gol di Spadoni arriva solo nel minuto finale dopo una bellissima azione corale. Ma dopo appena 20 secondi Del Pizzo pareggia per Recanati. La partita resta in parità anche nel secondo tempo: a 20’’ dalla fine tiro libero per Recanati ma Masetti sventa da campione. Sembra finita ma a 3’’ dalla conclusione capitan Gurioli batte Vittori e regala ai Falchetti una favolosa vittoria. Serie B, girone D. Risultati (14ª giornata): Cus Ancona-Cerreto d’Esi 4-10, Grifoni-Futsal Ancona 1-5, Buldog Lucrezia-Ternana 5-1, Cus Macerata-P. Picena 5-8, Russi-Recanati 2-1, Dozzese-Eta Beta 7-1. Riposa: Corinaldo. Classifica: Russi 30; Recanati 27; Futsal Ancona 24; Ternana, P. Picena 23; Dozzese, Buldog Lucrezia 22; Grifoni 15; Cerreto d’Esi 14; Cus Ancona, Corinaldo, Eta Beta 11; Cus Macerata 2.

u.b.