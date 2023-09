Calcio a 5 serie C1. Sorpresa Mernap. Vittoria a tavolino

Colpo di scena: la Mernap vince a tavolino e balza in vetta alla classifica insieme al Calcio a 5 Forlì e al X Martiri Ferrara, restando a punteggio pieno dopo due giornate. I tre punti sono arrivati mercoledì scorso con la pronuncia del Giudice Sportivo che ha rilevato l’irregolarità del tesseramento di un giocatore del Baraccaluga, ammonito sabato scorso durante il match con la Mernap vinto dai piacentini 7-6. Oltre alla sconfitta, il Baraccaluga ha avuto anche l’inibizione del dirigente accompagnatore fino all’11 ottobre e una ammenda di 150 euro, ma non una penalizzazione di punti in classifica. Nonostante il passo falso, la Mernap aveva comunque disputato una buona partita, a dimostrazione che coach Graziani ha già gettato le basi migliori per disputare una buona stagione. I rossoneri scenderanno in campo domani alle 15 al PalaMarabini di Forlì causa indisponibilità del PalaCattani, contro il fanalino di coda Montale Football 5 e salvo sorprese, dovrebbero centrare la terza vittoria consecutiva.

Classifica: Mernap Faenza, Calcio a 5 Forlì e X Martiri Ferrara 6; Due G Futsal Parma 4; Rossoblu Imolese, Equipo Crevalcore e Futsal Sassuolo 3; Baraccaluga, Rimini e Villafontana 1; Montale Football 5 e Aposa Bologna 0.