Calcio a 5 serie C1

Lasciatasi alle spalle l’eliminazione nella semifinale della fase regionale di Coppa Italia ai rigori, la Mernap si rituffa nel campionato. Alle 16 di oggi i faentini saranno di scena in casa dei piacentini del Baraccaluga nella prima giornata del girone di ritorno. All’andata i romagnoli vinsero 6-3. "Il Baraccaluga è una squadra ostica con una classifica non reale – spiega l’allenatore dei manfredi Francesco Ghera –, perché ha giocatori di grande livello. Sicuramente vorrà riscattare la prima parte di stagione. Inoltre la prima gara del girone di ritorno è sempre molto dura quindi dovremo tenere molto alta la concentrazione. Gli stimoli non ci mancano e la partecipazione alla Final Four di coppa ci ha dato ancora più carica per la seconda parte del campionato". La Mernap dovrà fare a meno del capitano Andrea Caria che si fermerà fino alla fine della stagione, ma ritroverà Nicola Venturelli, laterale classe ‘94 che ha vestito la maglia faentina giù nella scorsa stagione. Il programma della prima giornata di ritorno: Baraccaluga – Mernap Faenza; Forlì – Bagnolo; X Martiri Ferrara – Montale Football Five; Villafontana – Due G Parma; Santa Sofia – Rimini. Riposa: Futsal Sassuolo. Classifica: Bagnolo 28; Forlì 22; Sassuolo 21; Mernap Faenza 18; Villafontana e Due G Parma 16; X Martiri Ferrara 15; Baraccaluga 12; Rimini 10; Montale Football Five 3; Santa Sofia 0.