Calcio a cinque serie B

Guida saldamente il girone D e vuol restare al comando. Il Russi di Simone Bottacini (foto) oggi, per la 19ª giornata del torneo di futsal di serie B gioca al PalaChemiba (ore 15) di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. I marchigiani all’andata sono usciti sconfitti dal PalaValli per una sola lunghezza (5-4) al termine di una gara equilibrata e lottata. E se all’inizio del torneo il Cerreto aveva un bilancio più che positivo in casa, ora arriva da tre sconfitte consecutive tra le mura amiche mentre in trasferta ha vinto le ultime due sfide. Ma ha un bilancio praticamente identico: 3 vittorie e 1 pari nelle Marche, 3 vittorie e 1 pari lontano da casa, dove però ha giocato una gara in più. Tuttavia, al PalaChemiba il Cerreto d’Esi è riuscito a fermare sul pari (3-3) l’allora capolista Recanati. La squadra dopo la battuta d’arresto di Coppa ha ripreso a marciare in campionato, come spiega il tecnico dei Falchetti, Simone Bottacini: "Sabato i ragazzi hanno dato l’ennesima risposta di serietà e di atteggiamento. Hanno onorato il campo e la partita, soprattutto hanno fatto una gara importante dal punto di vista caratteriale: è una crescita di cui abbiamo bisogno ed è la direzione giusta. Il peso del primato? Sono molto sincero. In un primo momento ha disequilibrato un po’ lo spogliatoio: si è sentito il peso dell’essere primi. Ma già da sabato si è visto quanto vogliamo stare lì, quanto vogliamo arrivare sino in fondo e quanto ci sia entusiasmo, carica ed energia". Programma serie B, girone D (19ª giornata): Cus Ancona-Dozzese, P. Picena-Futsal Ancona, Corinaldo-Grifoni e Cerreto d’Esi-Russi (ore 15); Buldog Lucrezia-Cus Macerata (ore 16); Ternana-Recanati (ore 17). Riposa: Eta Beta. Classifica: Russi 40; Dozzese 34; Recanati 32; Ternana, Buldog Lucrezia 29; P. Picena 28; Futsal Ancona 25; Cerreto d’Esi 20; Corinaldo, Grifoni 18; Cus Ancona, Eta Beta 14; Cus Macerata 2.

u.b.