Calcio Amatori

Il 61° campionato amatori di calcio dello Csi di Faenza, sta disputando la fase conclusiva della stagione regolare. Dopo la metà di maggio, andranno in scena i play off a cui avranno accesso le migliori quattrodei due gironi. La finale si disputerà a S.Andrea domenica 11 giugno. Martedì 30 maggio alle 21 al campo sportivo di Basiago andrà in scena la finale del 16° Memorial Pietro Tredozi e si affronteranno i campioni uscenti dello Speed Queen e il Real Mamante. Girone A 17ª giornata: Cimatti Pieve Cesato – Cucine Briganti Borgo 1 a 3, Faventia Sales S. Agostino – Real Liverani 2 a 4, Marradese – Speed Queen 2 a 1. Girone B 21ª giornata: San Sebastiano – Lectron S. Lorenzo 6 a 4, Fossolo – Il Girasole di Batti 0 a 1, Vita 1907 Granarolo – Gieffe Plast S. Severo 2 a 3. Queste le nuove classifiche dei due gironi. Classifica girone A: Speed Queen 38, Real Liverani e Cucine Briganti Borgo 32, Atletico Marzeno 30, Real Mamante 26, Mens Sana Errano 22, Faventia Sales S. Agostino 20, Marradese 16, La Pavona S. Lucia8, Cimatti Cesato 7. Gir. B: Fossolo e Il Girasole di Batti 44, S. Andrea 40, S. Sebastiano 37, Aula 21 e Gieffe Plast S. Severo 31, Vita 1907 Granarolo 21, Basiago 17, Pieve Corleto 16, Lectron S. Lorenzo 12, Vis in Fide Tredozio 5.