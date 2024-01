Calcio donne serie B. Ravenna Women al lavoro. Riparte un altro campionato

Otto punti mancavano alla salvezza prima di domenica scorsa e 8 punti mancano ora al Ravenna per agguantare la salvezza. Considerato che nella serie B femminile ce ne sono ancora 54 in palio da qui alla fine del campionato, la possibilità di compiere questo piccolo miracolo sportivo ci sarebbe tutta: ovviamente, il ruolino di marcia delle giallorosse – 1 punto in 12 gare, sin qui – dovrebbe drasticamente migliorare. Ma, almeno a livello di gioco, corsa e preparazione fisica, miglioramenti ce ne sono stati, eccome. La squadra, sotto l’attenta guida di Elena Proserpio Marchetti lavora duramente in settimana e la domenica si vede. "Ci manca un trascorso di vittorie in campionato – spiega la stessa allenatrice giallorossa, dopo la sconfitta per 4-1 col Bologna – A inizio secondo tempo, sul punteggio di 1-1, avevamo la partita in pugno: rubavamo palla sulla tre quarti con una certa facilità e ripartivamo velocemente. Purtroppo non abbiamo segnato, subendo poi gol alla prima occasione del Bologna nella ripresa. Poi abbiamo fatto fatica ad assorbire il colpo del gol subito, raccogliendo la palla in rete altre due volte. Abbiamo un po’ la sindrome dell’ultima in classifica: ci vorrebbe un bel risultato per ritrovarci completamente".

Ci vorrebbe anche qualche gol in più, naturalmente, visto che il Ravenna Women ha segnato appena 5 gol: due con la bomber della squadra De Mattei, poi con Pereyra, Georgiou e Barbarino. Ben 36 quelli subiti sul campo che diventano 38 col 3-0 subito a tavolino contro il Parma, che comunque si era imposto 1-0. L’arrivo, nel mercato di riparazione, di Lattanzio da Pavia, squadra con la quale aveva già segnato due gol, dovrebbe dare nuova linfa all’asfittico attacco giallorosso.

La società, comunque, si sta muovendo sul mercato estero – l’unico, al momento, ancora aperto – per provare a trovare un’attaccante utile alla causa. "I nuovi arrivi ci daranno una grande mano – aggiunte la Proserpio Marchetti – dobbiamo solo dar loro il tempo di inserirsi nel gioco e trovare familiarità con le compagne: in tutte, comunque, ho trovato grande disponibilità. Sicuramente stiamo lavorando tanto per non lasciare nulla di intentato per la salvezza: abbiamo una bellissima atmosfera in allenamento e le ragazze si impegnano davvero molto in ogni momento". Purtroppo col Bologna, come già in altre gare del resto, il Ravenna ha momenti ottimi, nei quali si avvicina molte volte alla porta avversaria ma non segna, di contro alla prima palla gol concessa, arriva la rete avversaria. "Questo ci destabilizza – conclude Elena Proserpio Marchetti – ma io ci credo ancora: per me la salvezza è ancora possibile. I punti disponibili ci sono e bisogna iniziare a vincere". Ugo Bentivogli