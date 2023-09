Calcio Eccellenza. Russi capolista col Masi Torello. E occhio al derby delle matricole

Si giocano oggi, le gare della quarta giornata di andata nel campionato di Eccellenza. Per tutti, il fischio d’inizio è alle 15.30. Le prime tre uscite hanno già proiettato il Russi in vetta alla classifica. Russi-Masi Torello. Tre vittorie consecutive contro Gambettola, Bentivoglio e Massa Lombarda; 8 gol fatti e nessuno subito; il bomber Marra già in fuga nella classifica dei marcatori con 4 reti. Ecco il biglietto da visita dei falchetti che, pare abbiano già gettato la maschera. Del resto, gli addetti ai lavori non si sbagliavano quando, prima dell’avvio della stagione, indicavano l’undici di mister Rossi (ora in vetta alla graduatoria a punteggio pieno in condominio col Pietracuta), fra le candidate alla promozione. Dal canto proprio, il Masi Torello ha 4 punti in classifica, frutto del successo iniziale contro la Reno, del successivo ko esterno a Novafeltria, e del pareggio a reti bianche di domenica scorsa a Forlì contro il Cava Ronco. I precedenti contro gli estensi sono solo 3, tutti finiti in pareggio. Reno-Massa Lombarda. È il derby delle matricole che, nelle ultime stagioni (quella passata in particolare), ha sempre caratterizzato la lotta di vertice. Al ‘Nostini’ di Sant’Alberto c’è dunque aria di amarcord. Del resto, l’impatto nella categoria superiore è stato molto diverso per le due rivali. I padroni di casa, pagato dazio al debutto col Masi Torello, hanno poi sconfitto il 2-1 Gambettola e pareggiato 2-2 col Medicina. Noschese (2 reti all’attivo) è già diventato decisivo. Il Massa invece è ancora fermo al palo. Tre ko contro Vis Novafeltria, Pietracuta e Rucci, che pesano sulla classifica, ma anche sul morale. Gli ospiti dovranno anzitutto sbloccarsi in fase realizzativa, visto che non hanno ancora segnato. Cinque degli ultimi 6 scontri diretti sono finiti in parità. La vittoria 3-1 della Reno lo scorso dicembre, è anche l’ultimo precedente giocato a Sant’Alberto. Quel pomeriggio, i padroni di casa sfruttarono la doppietta di Filippi e il gol di Montemaggi per rendere vana la rete del bianconero Musiani. Sanpaimola-Bentivoglio. Al ‘Buscaroli’ di Conselice, la formazione di San Patrizio torna in campo dopo l’ottimo turno di Coppa Italia in cui ha conquistato il primo successo stagionale, segnando anche i primi gol in gare ufficiali (2-0 al Medicina, con reti di di Graci e Venturoli). L’undici di mister Orecchia però, reduce da 3 ko di fila in campionato, deve entrare nel clima del campionato, sbloccandosi in attacco, dove non ha ancora segnato. L’occasione è ghiotta, perché nemmeno il Bentivoglio se la passa bene. I bolognesi hanno solo 3 punti in classifica, ma hanno già incassato 11 reti.