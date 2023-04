Calcio femminile

La trasferta di oggi (ore 15, Stadio Comunale) a Trani è una sorta di crocevia della stagione. Il Ravenna Women, in caso di vittoria, può certamente giocare con maggior tranquillità le ultime sei gare della stagione. Qualsiasi altro punteggio potrebbe dare speranza a Sassari (17 punti) e Tavagnacco (18) al momento terz’ultima e quart’ultima della classe, con le ultime tre condannate senza appello alla retrocessione. Il Ravenna Women avrà un piccolo vantaggio: quando scenderà in campo conoscerà già il risultato del Tavagnacco che gioca alle 12 contro la Ternana e saprà qual è l’indirizzo della gara di Sassari, iniziata alle 14, delle locali contro l’Arezzo, comunque in lotta per evitare la retrocessione. L’avversario odierno, l’Apulia Trani, è ultimo con soli 7 punti, tutti ottenuti lontano dalla Puglia. Infatti, in casa ha sempre perso: 12 sconfitte su altrettante partite, con appena 4 gol fatti e 29 subiti. Nelle ultime 5 partite Trani ha sempre perso, segnando appena 1 gol. Ma le pugliesi non hanno mai subito tante reti nelle singole gare, tanto che non hanno la peggior difesa della cadetteria. Più che altro segnano pochissimo: in 15 occasioni su 23 non hanno marcato e le due bomber della squadra, Bistrian e Rus hanno segnato appena 2 gol a testa. Programma 24ª giornata (ore 15): Trani-Ravenna, Cesena-San Marino, Cittadella-Lazio, Chievo-Brescia (ore 17,30), Napoli-HellasVerona, Sassari Torres-Arezzo (ore 14), Tavagnacco-Ternana (ore 12), Trento-Genoa (ore 13). Classifica: Lazio 59; Cittadella 56; Napoli 55; Ternana 46; HellasVerona 42; ChievoVerona 41; Cesena 37; Brescia 34; San Marino 28; Ravenna 26; Genoa 25; Arezzo 20; Tavagnacco 18; Sassari Torres 17; Trento 11; Trani 7.

u.b.