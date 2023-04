Calcio femminile

Orario insolito, scenario insolito. Oggi, alle 12,30, al Dini e Salvalai di Massa Lombarda il Ravenna Women ospita la Sassari Torres, in una sfida che potrebbe quasi mettere fine alla lotta salvezza, almeno per quel che riguarda le ravennati. Infatti le giallorosse hanno 12 punti in più rispetto alle rivali, terz’ultime e dunque in piena zona retrocessione, visto sono le ultime tre a lasciare la serie B al termine di questa stagione. Un successo bizantino porterebbe a 15 le lunghezze di vantaggio e con 5 giornate ancora da giocare, questa sarebbe una sentenza praticamente definitiva. La società del Ravenna Women ha desiderato ringraziare il presidente Aresu e il suo Massa Lombarda – fresco di promozione in Eccellenza – per l’ospitalità e la squadra ha già testato il terreno dello stadio massese, assoluta novità per questo sodalizio. All’andata la formazione sarda si è imposta 2-0 mettendo fine ad una serie di tre vittorie consecutive delle ravennati. Tuttavia il Ravenna in casa ha vinto ben 5 volte con 4 pari e 20 dei 29 punti conquistati tra le mura amiche. Al contrario, Sassari viene da 5 sconfitte consecutive in trasferta dove ha perso ben 9 volte. Programma 25ª giornata (ore 15): Arezzo-Trento, Brescia-Cittadella, Genoa-Napoli (ore 11,30), Lazio-Chievo, Ravenna-Sassari Torres (ore 12,30), San Marino-Tavagnacco, Ternana-Trani, HellasVerona-Cesena. Classifica: Lazio 60; Napoli 58; Cittadella 57; Ternana 49; ChievoVerona 44; HellasVerona 42; Cesena 40; Brescia 34; Ravenna 29; San Marino 28; Genoa 25; Arezzo 23; Tavagnacco 18; Sassari Torres 17; Trento 14; Trani 7. u.b.