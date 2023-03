Calcio Terza categoria

Oggi in campo quasi per intero il girone A di Terza: domani, infatti, si disputa solamente Porto Corsini-Compagnia dell’Albero. La capolista Stella Rossa – che però ha una gara in più – gioca a Santo Stefano contro l’Atlas dei bomber Miroddi e Yabre (7 gol a testa) in una gara non semplice. Alla finestra il Marina, impegnato tra le mura amiche contro il Junior Cervia. Dopo il pari nel derby col Mezzano, invece, l’ex primatista Only Sport Alfonsine (Rotondi in foto), vuol tornare a far bottino grosso contro il Giovecca, terz’ultimo. Il Cral Mattei, dopo lo 0-3 a tavolino proprio col Giovecca, ospita i Coyotes in lizza per un posto nei playoff. Nel girone B, domani impegno non agevole per la prima della classe: infatti, il Vita è ospite della ritrovata Polisportiva Camerlona. Partite non semplici anche per le inseguitrici: la Real Voltanese è ospita della Pro Loco Reda mentre è più agevole per Centro Erika e Punta Marina che se la vedranno rispettivamente contro Bizzuno e Mordano Bubano. Programma Terza Categoria, 21ª giornata (ore 14,30). Girone A: Atlas-St. Rossa, E. Mattei-Coyotes, Marina-J. Cervia, Only Sp. Alfonsine-Giovecca, Saline Romagna-Mezzano, Vatra-Lectron. Domani: P. Corsini-C. Albero. Classifica: St. Rossa 50; Marina 47; Only Sport Alf. 44; Mezzano 40; P. Corsini, C. Albero 31; Coyotes, J. Cervia 24; E. Mattei 23; Atlas 20; Vatra 17; Giovecca 12; Lectron 8; Saline Romagna 6. Girone B (domani): Biancanigo-Prada, C. Erika-Bizzuno, Marradese-Villanova, Pol. Camerlona-Vita, P. L. Reda-R. Voltanese, P. Marina-M. Bubano, Ulisse&Penelope-Bisanzio. Classifica: Vita 49; R. Voltanese 43; C. Erika 41; P. Marina 40; P. L. Reda 36; Villanova 32; Bizzuno 23; Pol. Camerlona, Ulisse&Penelope 22; M. Bubano 21; Prada 20; Biancanigo 12; Bisanzio 6; Marradese 3.

u.b.