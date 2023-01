Calcio Terza categoria

Vincono le big, nei due gironi di Terza, con le prime ancora in testa ai rispettivi raggruppamenti. Nel girone A, vittoria sofferta (3-2) per l’Only Sport che si trova sotto 1-2 contro la Compagnia dell’Albero, raggiunta e superata prima dal capocannoniere Placci (16º gol stagionale) e poi dalla seconda autorete di giornata, quella di Barberis dopo quella di Giani. Non sbagliano neppure le inseguitrici: il Marina trionfa 5-0 a Porto Corsini e la Stella Rossa si impone 4-2 sui Coyotes. Le Saline Romagna, infine, festeggiano la prima vittoria in campionato: 1-0 sul Cral Mattei grazie al gol di Marco Ceccaroni.

Nel girone B il Vita mantiene la vetta travolgendo (4-0) a domicilio il Prada. Stesso punteggio per la Real Voltanese sul Bisanzio mentre l’altra seconda, la Pro Loco Reda, vince col Biancanico 2-1.

Risultati Terza Categoria, 14ª giornata. Girone A: C. Albero-Only Sp. Alfonsine 2-3, Lectron-Giovecca 1-4, Mezzano-J. Cervia 1-1, P. Corsini-Marina 0-5, St. Rossa-Coyotes 4-2, Saline Romagna-E. Mattei 1-0, Vatra-Atlas 0-2.

Classifica: Only Sport Alfonsine 37; Marina 35; St. Rossa 32; Mezzano 29; C. Albero 23; P. Corsini 21; J. Cervia 20; Atlas, Coyotes 17; E. Mattei 16; Vatra 13; Lectron 7; Giovecca 3; Saline Romagna 5.

Girone B: Biancanigo-P. L. Reda 1-2, C. Erika-Ulisse&Penelope 3-0, Bizzuno-Villanova 0-1, M. Bubano-Pol. Camerlona 1-2, Prada-Vita 0-4, P. Marina-Marradese 2-1, R. Voltanese-Bisanzio 4-0. Classifica: Vita 36; R. Voltanese, P. L. Reda 32; P. Marina 31; C. Erika 29; Villanova 22; Ulisse&Penelope, Bizzuno 19; M. Bubano 16; Pol. Camerlona 14; Prada 13; Biancanigo 11; Bisanzio 3; Marradese 2.

u.b.