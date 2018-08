Cervia, 10 agosto 2018 – Presentata la Bobo Summer cup, iniziativa di un vecchio amico di Cervia e Milano Marittima, Christian ’Bobo’ Vieri, che vivrà il gran finale sabato e domenica al Fantini club di Cervia. Annunciato un ospite di prestigio, Samuel Eto’o, protagonista del triplete dell’Inter nel 2010.

Un successo straordinario anche per questa seconda edizione di questo evento di footvolley (calcio sulla spiaggia), che fino a qui ha raccolto oltre 40mila euro a sostegno di Heal Onlus, l’associazione che in collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, sostiene il progetto di ricerca ‘Future Brain’ per il profilo di metilazione dei tumori cerebrali, i tumori solidi più frequenti tra i bambini (400-450 casi ogni anno in Italia).

A raccontare questo importantissimo traguardo Elena Santarelli e Bernardo Corradi (FOTO), grandi sostenitori di Heal Onlus, che saranno presenti anche alla tappa cervese accanto all’amico Christian Vieri.

LEGGI ANCHE Elena Santarelli racconta la malattia del figlio. "Ogni tanto piango anch'io"

Migliaia gli appassionati che quest’estate hanno invaso le spiagge di Marina di Ragusa, Bari e Civitanova Marche per godersi lo spettacolo del footvolley e per incontrare Bobo Vieri e i suoi amici.

Cervia si prepara, quindi, alla finalissima per la quale sono attesi tanti amici della scorsa edizione tra cui Andrea Pucci, Davide Lippi, Davide Bombardini, Daniele Adani e Cristian Brocchi.

Grande attesa anche per un altro misterioso calciatore della nostra Serie A, che verrà svelato solo all’ultimo minuto e che con tutta probabilità sfiderà insieme a Bobo Vieri la coppia finalista del torneo amatoriale.