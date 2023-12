Cambio di casacca per Caricasulo: "Guiderò una delle migliori moto"

In settimana sono uscite le liste di iscrizione al Mondiale SuperBike, nelle sue tre classi. In SuperSport Next Gen anche un ravennate, Federico Caricasulo che, dunque, resta nella categoria ma mutando team e moto, passando dalla Ducati V2 di Althea alla Mv Agusta di Motozoo Racing. Un cambiamento importante per il pilota che nell’ultima stagione, ha rivaleggiato con i più forti, chiudendo al quarto posto, dopo aver ottenuto un successo (in Indonesia) e sei podi. Senza dimenticare che, a parte i tre ritiri, soltanto in un’occasione (gara1 in Repubblica Ceca) è uscito dai primi 10, piazzandosi 11º. "Sono davvero molto contento di aver trovato l’accordo con Motozoo Me Air Racing – ha spiegato lo stesso Caricasulo, che fa parte della Polizia di Stato – per gareggiare nel mondiale SuperSport la prossima stagione. Avremo le Mv Agusta F3 800RR che reputo le moto più accreditate a contendere il titolo alla Ducati nella prossima stagione. Il team è forte, professionale e preparato: lo ha dimostrato quest’anno. Aver a disposizione una delle migliori moto del lotto ci mette nelle condizioni di avere un ottimo pacchetto e di poter lottare costantemente per il podio. Il mio obiettivo è quello di migliorare i risultati di queste due stagioni: farò di tutto per entrare nella Top3. Avremo sicuramente le carte in regola per farlo".

La prima gara di una stagione con 12 tappe – due 24 prove da 25 punti l’una – è il 23 febbraio a Phillip Island, in Australia. In gara ci sarà anche un team ravennate, che nel 2019, ha portato Caricasulo al secondo posto nel Mondiale: si tratta di Evan Bros che per il 2024 ha scelto un esperto pilota francese, Valentin Debise, 32 anni a febbraio, quinto nel 2023 in SuperSport, proprio alle spalle di Caricasulo: per lui ci sarà sempre la Yamaha R6 che oramai il team di Fabio Evangelista conosce come le sue tasche e mette a punto come nessuno.

