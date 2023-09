Campagna Un talismano per il Ravenna

Simone Campagna è un po’ il talismano del Ravenna. Dopo la trafila nelle giovanili del Bologna, due anni fa vinse l’Eccellenza col Corticella. Col club felsineo, al debutto in D, ha poi vinto lo scorso anno i playoff, mietendo vittime illustri, come Pistoiese in semifinale, e Carpi in finale. Quest’anno, il ventenne mediano bolognese, ha inaugurato la stagione con profitto, replicando il fortunato ‘format’ (fari spenti e squadra operaia) della passata stagione: "L’anno scorso a Corticella non siamo partiti con un obiettivo specifico, se non quello di darci dentro fino all’ultima goccia di sudore. Poi è chiaro che, quando dai tutto e non hai pensieri, riesci a correre senza problemi. Le somme le abbiamo tirate alla fine. Ed è quello che faremo anche quest’anno qui a Ravenna, togliendoci, ne sono sicuro, delle belle soddisfazioni. È una sensazione che ho". La stagione in corso è nata sotto una buona stella: "Abbiamo fatto una grande preparazione atletica – ha proseguito Campagna – poi abbiamo disputato un grandissimo precampionato e ora siamo partiti bene. Abbiamo battuto la Pistoiese. Poi, a Prato, la prestazione c’è stata, anche se avremmo meritato qualcosa in più. Col Sant’Angelo invece siamo tornati a vincere, segno che l’impegno e la costanza non ci mancano mai. E infatti, fino al 95’ non molliamo mai. Del resto, questo Ravenna è stato creato proprio per avere gamba, forza e anche un po’ di qualità". Col Sant’Angelo, appunto, c’è stata una grande reazione dopo il gol del pareggio ospite: "Sì, è stata una reazione di carattere. Appena abbiamo subìto il gol, nessuno ha calato la testa. Abbiamo preso la palla, siamo tornati ad attaccare con l’obiettivo di vincerla, e ci siamo riusciti". Lo scorso anno al Corticella, Campagna era diventato uno dei punti di forza, collezionando 32 presenze, di cui 25 da titolare, e realizzando 7 reti. quest’anno non ha impiegato molto ad imporsi, anche se manca ancora il gol: "Ho quasi sempre giocato a ‘tre’, ricomprendo il ruolo di mezzala. Il 90 per cento delle volte mi buttavo in area. E, infatti, ho anche realizzato 7 reti. A dire il vero, nonostante al Ravenna si giochi a ‘due’, lo stesso mister Gadda mi dice di sganciarmi in area, anche perché poi ci sono le adeguate coperture. Il mio rendimento? Delle tre partite giocate finora, mi sono piaciuto un po’ meno proprio in quella di domenica contro il Sant’Angelo. Ho aiutato molto la squadra. Sono un giocatore di gamba, quindi di corsa. Giochiamo con un centro campo a due, ma, di tanto in tanto, provo ad inserirmi".

Se l’obiettivo di squadra resta quello principale, Campagna scalpita per firmare il primo gol in giallorosso: "Ci provo e ci proverò. Di sicuro, lo sto cercando. Mi darà più stimoli, ma anche così, sono contento, perché sto aiutando la squadra a vincere".